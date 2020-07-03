Авторынок Украины полностью восстановился: ТОП-5 самых популярных марок июня

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В июне рынок новых легковых автомобилей полностью восстановился от последствий карантина и пандемии, и даже возобновил рост продаж в сравнении с 2019 годом на 4,7%. Более того, июнь стал рекордным месяцем по объему продаж в 2020 году – было реализовано 7 138 новых легковых автомобилей.
Об этом сообщает портал AUTO-Consulting.
Таким образом, украинский авторынок вернулся к росту, который он демонстрировал и до карантина. Всего же по итогам 1 полугодия дилерам удалось реализовать 36,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем годом ранее.
Читайте также: Какие автомобили быстрее всего теряют в цене
Активный июнь привел не только к росту продаж, но и существенным переменам позиций основных брендов на рынке.
Лидеры украинского авторынка:
Таблица: AUTO-Consulting
В июне не произошла смена самой продаваемой модели. Ею опять стал Kia Sportage (576 шт), хотя Kia в июне сработала на уровне майских показателей.
Самыми популярными моделями среди легковых авто с пробегом были:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большинство украинцев не поддерживают сотрудничество с МВФ (опрос)Вчера, 09:03 - 3935 34
Повышение минималки может стать критическим фактором - ФРУВчера, 16:09 - 6855 4
Авторынок Украины полностью восстановился: ТОП-5 самых популярных марок июняОколо часа назад - 661 2
Цены на квартиры в новостройках Киева в начале лета снизилисьВчера, 17:02 - 4369 2
ТОП-5 стран с самыми высокими штрафами за нарушение ПДДВчера, 21:08 - 999 1
Повышение минималки может стать критическим фактором - ФРУВчера, 16:09 - 6855 4
Цены на квартиры в новостройках Киева в начале лета снизилисьВчера, 17:02 - 4369 2
Большинство украинцев не поддерживают сотрудничество с МВФ (опрос)Вчера, 09:03 - 3935 34
Где было больше всего работы в июне и какие зарплаты предлагалиВчера, 10:10 - 3143
Индекс шашлыка: как менялась его стоимость за последние 5 летВчера, 14:21 - 2883
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 367
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 524 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 4065 11
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 1332
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 1357 1