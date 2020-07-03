Авторынок Украины полностью восстановился: ТОП-5 самых популярных марок июня

В июне рынок новых легковых автомобилей полностью восстановился от последствий карантина и пандемии, и даже возобновил рост продаж в сравнении с 2019 годом на 4,7%. Более того, июнь стал рекордным месяцем по объему продаж в 2020 году – было реализовано 7 138 новых легковых автомобилей.

Об этом сообщает портал AUTO-Consulting.

Таким образом, украинский авторынок вернулся к росту, который он демонстрировал и до карантина. Всего же по итогам 1 полугодия дилерам удалось реализовать 36,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем годом ранее.

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Активный июнь привел не только к росту продаж, но и существенным переменам позиций основных брендов на рынке.

Лидеры украинского авторынка:

Renault – 1123 автомобиля;

Toyota – 1021 авто;

KIA – 669 шт.;

Skoda – 474 авто;

Hyundai – 375 шт.



Таблица: AUTO-Consulting

В июне не произошла смена самой продаваемой модели. Ею опять стал Kia Sportage (576 шт), хотя Kia в июне сработала на уровне майских показателей.

Справка Finance.ua:

Самыми популярными моделями среди легковых авто с пробегом были: