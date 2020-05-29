Какие автомобили быстрее всего теряют в цене

Американская компания iSeeCars провела исследование ликвидности автомобилей. Эксперты определили, какие модели очень быстро теряют в цене.

В рамках исследования были проанализированы 5 млн. договоров о продаже авто в возрасте 3 лет. Основным критерием для составления рейтинга стал процент от начальной стоимости, потерянный при перепродаже.

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Примечательно, что в ТОП-10 попали исключительно большие седаны премиум-класса. Все они потеряли свыше половины стоимости за три года, а наименее ликвидными оказались Acura RLX, Lincoln MKZ и Mercedes-Benz E-Class.

Автомобили, больше всего теряющие в цене:

Acura RLX – потеря 55,8% стоимости;

– потеря 55,8% стоимости; Lincoln MKZ – 55,6%;

– 55,6%; Mercedes-Benz E-Class – 55,4%;

Jaguar XF – 54,8%;

Cadillac XTS – 54,5%;

– 54,5%; Lincoln MKZ Hybrid – 54,5%;

Hybrid – 54,5%; KIA Quoris – 54,4%;

Quoris – 54,4%; BMW 5-Series – 53,8%;

5-Series – 53,8%; Cadillac CTS – 53,8%;

– 53,8%; Audi A6 – 53,3%.

Конечно, значительная часть моделей продаются исключительно в США. Но в Украине эта информация может быть полезна, например, при импорте б/у авто из США, ведь неликвидные модели очень привлекательны на вторичном рынке.