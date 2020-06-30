ВР предлагают ввести единый механизм реструктуризации долгов за коммуналку

В Украине хотят ввести единый механизм реструктуризации долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом свидетельствует зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №3767.

Проблема. В законопроекте отмечается, что реструктуризация с 2003 года была переведена в договорные отношения между поставщиком и пользователем услуг. Однако часто граждане не могут реструктуризировать долги из-за отсутствия предельной суммы ежемесячных платежей: иногда предлагают договора с “невыполнимыми” графиками погашения – 70%, 90% и даже более 100% от среднемесячного дохода домохозяйства.

“При таких условиях гражданин не в состоянии платить текущие платежи, не имеет возможности получить субсидию, поскольку эти вопросы взаимосвязаны. Как результат – жилищно-коммунальные предприятия и поставщики услуг несут убытки, граждане не могут наладить жизнь в трудных условиях”, – говорится в документе.

Что предлагают:

для реструктуризации задолженности граждане должны заключать с предприятиями – поставщиками жилищно-коммунальных услуг договоры о ежемесячном равномерном погашении задолженности;

размер ежемесячного платежа реструктурированной задолженности должен составлять 15% от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства;

формула, по которой рассчитывается график погашения задолженности и размер ежемесячного платежа:

на граждан, заключивших договор о реструктуризации, распространяется действующий порядок начисления субсидий на оплату ЖКУ для оплаты текущих платежей.

Пеню за несвоевременную оплату коммуналки предлагают начислять за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга. Норма не распространяется на граждан, заключивших договор о реструктуризации задолженности и своевременно производят ее погашение и оплату текущих платежей.

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Задолженность с граждан, которые не заключили договор о реструктуризации и не производят текущих платежей, взимают ЖК предприятия по решению суда.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 мая 2020 г. общая задолженность за коммунальные услуги в Украине превысила 63 млрд грн.

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому пользователь с долгами обязан с 1 октября 2020 года подписать договор с поставщиком услуг на реструктуризацию, то есть отсрочку.