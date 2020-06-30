ВР предлагают ввести единый механизм реструктуризации долгов за коммуналку

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В Украине хотят ввести единый механизм реструктуризации долгов за жилищно-коммунальные услуги.
Об этом свидетельствует зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №3767.
Проблема. В законопроекте отмечается, что реструктуризация с 2003 года была переведена в договорные отношения между поставщиком и пользователем услуг. Однако часто граждане не могут реструктуризировать долги из-за отсутствия предельной суммы ежемесячных платежей: иногда предлагают договора с “невыполнимыми” графиками погашения – 70%, 90% и даже более 100% от среднемесячного дохода домохозяйства.
“При таких условиях гражданин не в состоянии платить текущие платежи, не имеет возможности получить субсидию, поскольку эти вопросы взаимосвязаны. Как результат – жилищно-коммунальные предприятия и поставщики услуг несут убытки, граждане не могут наладить жизнь в трудных условиях”, – говорится в документе.
Что предлагают:
Пеню за несвоевременную оплату коммуналки предлагают начислять за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга. Норма не распространяется на граждан, заключивших договор о реструктуризации задолженности и своевременно производят ее погашение и оплату текущих платежей.
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Задолженность с граждан, которые не заключили договор о реструктуризации и не производят текущих платежей, взимают ЖК предприятия по решению суда.
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