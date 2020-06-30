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В Полтаве хакер накручивал и списывал долги горожан за коммуналку

В Полтаве хакер накручивал и списывал долги горожан за коммуналку

Правоохранители задержали 44-летнего жителя Полтавы, который взламывал личные интернет-кабинеты клиентов Полтававодоканала и менял показания счетчиков.

Об этом сообщил начальник отдела противодействия киберпреступлениям в Полтавской области Александр Ведмидский.

Отмечается, что одним полтавчанам он приписывал десятки кубометров воды, другим – списывал долги. Хакера поймали и обезвредили, а его компьютер сейчас изъят для экспертизы.

“Одним клиентам Полтававодоканала он приписывал десятки кубометров – от 30 до 50, другим ставил ноль, списывая таким образом задолженность. Предприятию это мешало составлять отчетность, отдельные полтавчане были вынуждены платить большие суммы за непотребленную воду и разбираться с проблемой в Полтававодоканале. В итоге представители предприятия обратились за помощью в киберполицию”, – рассказал Ведмидский.

На вопрос о том, как хакер взламывал личные кабинеты, чиновник сообщил, что тот “обошел” все пароли.

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По данным полиции, хакер в свое время закончил радиотехнический ВУЗ в Полтаве, его служба в армии также была связана с радиотехникой.

“Пока что речь не идет о материальной заинтересованности хакера, но на все вопросы ответит экспертиза, которая сейчас проводится”, – говорят полтавские полицейские.

Копы также говорят, что хакер признал свою вину, и если она будет доказана в суде, то ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

В свою очередь в Полтававодоканале призвали горожан, которые не согласны с насчитанными суммами, обращаться за консультациями в их службу учета.

По материалам Корреспондент.net
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