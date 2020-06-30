В Полтаве хакер накручивал и списывал долги горожан за коммуналку

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Правоохранители задержали 44-летнего жителя Полтавы, который взламывал личные интернет-кабинеты клиентов Полтававодоканала и менял показания счетчиков.
Об этом сообщил начальник отдела противодействия киберпреступлениям в Полтавской области Александр Ведмидский.
Отмечается, что одним полтавчанам он приписывал десятки кубометров воды, другим – списывал долги. Хакера поймали и обезвредили, а его компьютер сейчас изъят для экспертизы.
“Одним клиентам Полтававодоканала он приписывал десятки кубометров – от 30 до 50, другим ставил ноль, списывая таким образом задолженность. Предприятию это мешало составлять отчетность, отдельные полтавчане были вынуждены платить большие суммы за непотребленную воду и разбираться с проблемой в Полтававодоканале. В итоге представители предприятия обратились за помощью в киберполицию”, – рассказал Ведмидский.
На вопрос о том, как хакер взламывал личные кабинеты, чиновник сообщил, что тот “обошел” все пароли.
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По данным полиции, хакер в свое время закончил радиотехнический ВУЗ в Полтаве, его служба в армии также была связана с радиотехникой.
“Пока что речь не идет о материальной заинтересованности хакера, но на все вопросы ответит экспертиза, которая сейчас проводится”, – говорят полтавские полицейские.
Копы также говорят, что хакер признал свою вину, и если она будет доказана в суде, то ему грозит до пяти лет ограничения свободы.
В свою очередь в Полтававодоканале призвали горожан, которые не согласны с насчитанными суммами, обращаться за консультациями в их службу учета.
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