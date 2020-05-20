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Названа главная цель кибератак в 2020 году: за чем охотятся хакеры

Названа главная цель кибератак в 2020 году: за чем охотятся хакеры

Компания Verizon представила ежегодный отчет по киберпреступности, согласно которому в прошедшем году финансовое обогащение стало главной причиной кражи данных в сети, обойдя шпионаж.

9 из 10 утечек (86%) были финансово мотивированы, показывает отчет. Кража учетных данных, фишинг и компрометация деловых электронных писем стали причиной 67% кибератак. Такие выводы сделаны на основе изучения более 32 тыс инцидентов и почти 4 тыс подтвержденных взломов в 81 стране.

Поскольку пандемия коронавируса вынуждает людей работать удаленно, кибератаки на предприятия, как ожидается, будут расти. Вторжений в веб- и облачные приложения стало на 43% больше. Это двойной прирост по сравнению с предыдущим годом.

Такие компании, как Facebook и Salesforce расширили работу удаленно, по крайней мере, до конца года, и ожидается, что многие последуют их примеру. Генеральный директор Verizon Business Group Тами Эрвин сказал, что «цифровое преобразование» модели «работы на дому» во время пандемии коронавируса продемонстрировало ряд «красных флажков» безопасности, которые еще предстоит решить.

По материалам internetua.com
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