100 самых дорогих брендов мира: в рейтинг попал TikTok, обогнав Uber и Xiaomi

У агентства Kantar Millward Brown вышел ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира — BrandZ Top 100 2020. В списке впервые появился TikTok, обогнав Uber и Xiaomi.

Совокупно 100 ведущих брендов стоят $5 трлн. В топе лидируют технологические компании, стоимость которых составляет 37% от общей суммы. Лидерство сохранила компания Amazon — бренд оценили в $415,9 млрд, что на 32% больше показателя 2019 года.

Топ-10 самых дорогих брендов:

1. Amazon — $415,9 млрд;

2. Apple — $352,3 млрд;

3. Microsoft — $326,5 млрд;

4. Google — $323,6 млрд;

5. Visa — $186,8 млрд;

6. Alibaba — $152,5 млрд;

7. Tencent — $151 млрд;

8. Facebook — $147,2 млрд;

9. McDonalds — $129,3 млрд;

10. MasterCard — $108,1 млрд.

В топ-100 впервые попала компания TikTok, которой досталась 79 строчка. Бренд оценили в $16,9 млрд, что поставило его выше KFC, Uber и Adidas.



Фото: ain.ua



Фото: ain.ua