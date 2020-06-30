СЕТАМ пустит с молотка арестованный элитный особняк в Карловых Варах (фото)

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На электронном аукционе OpenMarket ГП “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины выставлен жилой дом с земельным участком в городе Карловы Вары в Чешской Республике.
Об этом сообщает пресс-служба ГП “СЕТАМ”.
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Сообщается, что общая площадь здания – 943,24 кв. м. Земельный участок – 715 кв. м. Год постройки – 1752-й.
Дом состоит из подвального этажа, гаража на два автомобиля, спортзала и погребных помещений. В нем, как отмечается, проведена полная реконструкция, он обустроен элитной мебелью и современной коммуникацией.
Фото: СЕТАМ
Дом является культурным наследием и находится на природоохранной территории в пределах курортного города, говорится в характеристике лота.
Фото: СЕТАМ
По договоренности с продавцом лот будет продаваться на “голландском” аукционе. То есть будет применена процедура проведения торгов с понижением цены с возможностью понижения начальной стоимости до предельного уровня, составляющего 192 000 000 грн. Шаг снижение составляет 1% (в денежном выражении 2 220 000 грн).
“Это уже не первые торги на OpenMarket по этому лоту, но первые через “голландец”. Думаю, такой аукцион должен привлечь внимание инвесторов”, – отметил генеральный директор ГП “СЕТАМ” Александр Мамро.
Фото: СЕТАМ
Стартовая цена лота – 222 000 000 грн.
Дата проведения торгов – 21 июля 2020 года.
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