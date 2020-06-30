Высокие процентные ставки и жесткая монетарная политика: Данилишин назвал проблемы НБУ

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Жесткая монетарная политика, ошибочные шаги на валютном рынке и высокие процентные ставки – таковы основные проблемы в политике НБУ.
Об этом сообщил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин в своем FACEBOOK.
“Политику, которую проводило Правление НБУ в последние годы, трудно назвать взвешенной и сбалансированной”, – написал чиновник.
По его словам, главными плюсами политики Нацбанка за последние годы являются такие факты:
Основные минусы:
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