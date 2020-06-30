Высокие процентные ставки и жесткая монетарная политика: Данилишин назвал проблемы НБУ

Жесткая монетарная политика, ошибочные шаги на валютном рынке и высокие процентные ставки – таковы основные проблемы в политике НБУ.

Об этом сообщил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин в своем FACEBOOK.

“Политику, которую проводило Правление НБУ в последние годы, трудно назвать взвешенной и сбалансированной”, – написал чиновник.

По его словам, главными плюсами политики Нацбанка за последние годы являются такие факты:

завершение реформы банковской системы, имплементированы международные стандарты банковского регулирования;

введение режима инфляционного таргетирования и гибкого обменного курса, что потенциально снижает валютные риски для страны;

достижение заметного прогресса в снижении уровня инфляции в Украине.

Основные минусы:

монетарная политика проводилась с недостаточным вниманием (фактически с игнорированием) к цели поддержания устойчивых темпов экономического роста. Почти 2 года Украина остается лидером среди стран Восточной Европы по уровню жесткости монетарной политики;

политика НБУ на валютном рынке была ошибочной. Фундаментальных факторов для ощутимого укрепления гривны (в 2019 г. реально на 20%) не существовало. Ревальвация гривны привела к убыткам предприятий, падения доходов государственного бюджета. Национальный банк не воспользовался возможностью выкупа валюты для пополнения валютных резервов и в кризис 2020 г. Украина вошла с резервами, которые на 20% отстают от норматива по композитному критерию МВФ ;

политика высоких процентных ставок пагубно сказалась на финансовой устойчивости субъектов хозяйствования и государственных финансов. К сожалению, НБУ не уделял внимания росту макрофинансовых рисков в этих секторах экономики. Критически снизился уровень кредитования реального сектора. В секторе государственных финансов существенно возросла стоимость государственных заимствований.

Справка Finance.ua:

1 июля председатель правления Национального банка Украины Яков Смолий написал заявление об увольнении ввиду “систематического политического давления”.

Советник президента Украины Олег Устенко заявил, что главной проблемой НБУ , которая могла вызвать желание у Якова Смолия уволиться с должности главы ведомства, стало не политическое давление, а построение коммуникаций.