0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 269 0

Высокие процентные ставки и жесткая монетарная политика: Данилишин назвал проблемы НБУ

Высокие процентные ставки и жесткая монетарная политика: Данилишин назвал проблемы НБУ

Жесткая монетарная политика, ошибочные шаги на валютном рынке и высокие процентные ставки – таковы основные проблемы в политике НБУ.

Об этом сообщил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин в своем FACEBOOK.

“Политику, которую проводило Правление НБУ в последние годы, трудно назвать взвешенной и сбалансированной”, – написал чиновник.

По его словам, главными плюсами политики Нацбанка за последние годы являются такие факты:

  • завершение реформы банковской системы, имплементированы международные стандарты банковского регулирования;
  • введение режима инфляционного таргетирования и гибкого обменного курса, что потенциально снижает валютные риски для страны;
  • достижение заметного прогресса в снижении уровня инфляции в Украине.

Основные минусы:

  • монетарная политика проводилась с недостаточным вниманием (фактически с игнорированием) к цели поддержания устойчивых темпов экономического роста. Почти 2 года Украина остается лидером среди стран Восточной Европы по уровню жесткости монетарной политики;
  • политика НБУ на валютном рынке была ошибочной. Фундаментальных факторов для ощутимого укрепления гривны (в 2019 г. реально на 20%) не существовало. Ревальвация гривны привела к убыткам предприятий, падения доходов государственного бюджета. Национальный банк не воспользовался возможностью выкупа валюты для пополнения валютных резервов и в кризис 2020 г. Украина вошла с резервами, которые на 20% отстают от норматива по композитному критерию МВФ;
  • политика высоких процентных ставок пагубно сказалась на финансовой устойчивости субъектов хозяйствования и государственных финансов. К сожалению, НБУ не уделял внимания росту макрофинансовых рисков в этих секторах экономики. Критически снизился уровень кредитования реального сектора. В секторе государственных финансов существенно возросла стоимость государственных заимствований.

Справка Finance.ua:

  • 1 июля председатель правления Национального банка Украины Яков Смолий написал заявление об увольнении ввиду “систематического политического давления”.
  • Советник президента Украины Олег Устенко заявил, что главной проблемой НБУ, которая могла вызвать желание у Якова Смолия уволиться с должности главы ведомства, стало не политическое давление, а построение коммуникаций.
  • В МВФ основным требованием для преемника председателя правления НБУ назвали независимость Национального банка Украины, которая находится в центре программы, поддерживаемой фондом.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.