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Для чего нужен VIN номер автомобиля (инфографика)

Для чего нужен VIN номер автомобиля (инфографика)

Номер VIN идентифицирует конкретное транспортное средство, и ни одна другая копия в мире не должна иметь его.

Об этом пишет портал Automotive.

17-значный идентификационный номер состоит из трех частей:

  • информация о производителе (VMI — первые три символа) – обычно это страна, из которой происходит данная марка) и марка производителя автомобиля;
  • код транспортного средства (VDS — еще шесть символов) – содержит информацию о защитном оборудовании, модели автомобиля, уровне оснащения, типе кузова и используемом двигателе и управляющий символ, который позволяет проверить, есть ли ошибка в номере;
  • идентификационный номер транспортного средства (VIS — последние восемь символов) – содержит год изготовления, код завода, на котором был изготовлен автомобиль, и серийный номер конкретной копии.

Что дает VIN. Позволяет однозначно идентифицировать автомобиль. При покупке подержанного автомобиля вы можете попытаться сопоставить фактический уровень оснащения с тем, что было у автомобиля, и узнать завод (что может помочь вам определить, было ли транспортное средство сделано из нескольких разных автомобилей).

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На основании VIN иногда можно получить историю обслуживания вашего автомобиля. Некоторые бренды включают только гарантийный ремонт (например, Citroen), в то время как другие (например, VW) включают все действия, выполняемые в авторизованном сервисном центре.

Когда может понадобиться VIN:

  • покупка подержанной машины: при покупке автомобиля убедитесь, что номер VIN в свидетельстве о регистрации, в договоре совпадают с тем, который проставлен на кузове;
  • периодический технический осмотр: VIN будет проверяться при каждом техническом осмотре. Если он становится неразборчивым (обычно из-за коррозии), вы не должны ничего улучшать самостоятельно. Необходимо провести экспертизу и восстановить номер официально;
  • покупка запчастей: при покупке детали у официальных поставщиков обычно требуется VIN. Номер двигателя часто бывает полезен (при выборе варианта деталей двигателя). Части иногда отличаются в зависимости от VIN или номера двигателя.
По материалам АЛД Автомотив
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