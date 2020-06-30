Для чего нужен VIN номер автомобиля (инфографика)

Номер VIN идентифицирует конкретное транспортное средство, и ни одна другая копия в мире не должна иметь его.

Об этом пишет портал Automotive.

17-значный идентификационный номер состоит из трех частей:

информация о производителе ( VMI — первые три символа) – обычно это страна, из которой происходит данная марка) и марка производителя автомобиля;

код транспортного средства ( VDS — еще шесть символов) – содержит информацию о защитном оборудовании, модели автомобиля, уровне оснащения, типе кузова и используемом двигателе и управляющий символ, который позволяет проверить, есть ли ошибка в номере;

идентификационный номер транспортного средства ( VIS — последние восемь символов) – содержит год изготовления, код завода, на котором был изготовлен автомобиль, и серийный номер конкретной копии.

Что дает VIN. Позволяет однозначно идентифицировать автомобиль. При покупке подержанного автомобиля вы можете попытаться сопоставить фактический уровень оснащения с тем, что было у автомобиля, и узнать завод (что может помочь вам определить, было ли транспортное средство сделано из нескольких разных автомобилей).

На основании VIN иногда можно получить историю обслуживания вашего автомобиля. Некоторые бренды включают только гарантийный ремонт (например, Citroen), в то время как другие (например, VW) включают все действия, выполняемые в авторизованном сервисном центре.

Когда может понадобиться VIN:

покупка подержанной машины: при покупке автомобиля убедитесь, что номер VIN в свидетельстве о регистрации, в договоре совпадают с тем, который проставлен на кузове;

периодический технический осмотр: VIN будет проверяться при каждом техническом осмотре. Если он становится неразборчивым (обычно из-за коррозии), вы не должны ничего улучшать самостоятельно. Необходимо провести экспертизу и восстановить номер официально;