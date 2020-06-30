Для чего нужен VIN номер автомобиля (инфографика)

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Номер VIN идентифицирует конкретное транспортное средство, и ни одна другая копия в мире не должна иметь его.
Об этом пишет портал Automotive.
17-значный идентификационный номер состоит из трех частей:
Что дает VIN. Позволяет однозначно идентифицировать автомобиль. При покупке подержанного автомобиля вы можете попытаться сопоставить фактический уровень оснащения с тем, что было у автомобиля, и узнать завод (что может помочь вам определить, было ли транспортное средство сделано из нескольких разных автомобилей).
На основании VIN иногда можно получить историю обслуживания вашего автомобиля. Некоторые бренды включают только гарантийный ремонт (например, Citroen), в то время как другие (например, VW) включают все действия, выполняемые в авторизованном сервисном центре.
Когда может понадобиться VIN:
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