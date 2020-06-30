В Минфине рассказали, как отставка главы НБУ повлияет на зарплаты и пенсии

Украинцы не должны почувствовать на себе сильных последствий отставки главы Нацбанка Якова Смолия. На общую экономическую ситуацию в стране и курс доллара она не повлияет.

Об этом заявил в эфире программы “Право на власть” руководитель Министерства финансов Сергей Марченко.

Читайте также: Смолий рассказал, что он имел в виду под политическим давлением

Те колебания курса, которые происходят в Украине сейчас, а также резкое падение гривны – это временное явление, – утверждает Марченко. Объективных причин для обесценивания украинской валюты нет. А отставка Смолия пошатнула экономическую ситуацию на короткое время.

“Все у нас в порядке. Мы имеем макроэкономическую стабильность, выполняем бюджет. Пик кризиса уже позади. План по налоговым поступлениям мы увеличили на 6 миллиардов гривен. Я лично смотрю в будущее с уверенностью и оптимизмом. На сегодняшний день нет никаких оснований полагать, что изменение руководителя любой государственной институции может как-то расшатать ситуацию в стране”, – сказал Марченко.

Не повлияет увольнение главы Нацбанка и на всевозможные экономические процессы в стране, которые касаются, непосредственно, украинцев.

“Нет никаких причин сомневаться в том, что мы сможем выполнить доходную часть бюджета. Выплата заработных плат и пенсий будет обеспечена в полном объеме. Это я вам гарантирую”, – акцентировал министр.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий подал на имя я президента Украины Владимира Зеленского заявление об отставке «по собственному желанию». Заявление написано и подано 1 июля.

Справка Finance.ua:

По мнению экономиста, международного эксперта Игоря Гарбарука, отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия – это ничто иное, как обычная ротация, и к экономическим последствиям для жизни украинцев, таким, как колебания курса валют, она не приведет.

Как ранее заявлял министр финансов Сергей Марченко, отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия не должна повлиять на курс гривны к доллару. После соответствующих решений ситуация придет в норму.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫