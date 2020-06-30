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В Минфине рассказали, как отставка главы НБУ повлияет на зарплаты и пенсии

В Минфине рассказали, как отставка главы НБУ повлияет на зарплаты и пенсии

Украинцы не должны почувствовать на себе сильных последствий отставки главы Нацбанка Якова Смолия. На общую экономическую ситуацию в стране и курс доллара она не повлияет.

Об этом заявил в эфире программы “Право на власть” руководитель Министерства финансов Сергей Марченко.

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Те колебания курса, которые происходят в Украине сейчас, а также резкое падение гривны – это временное явление, – утверждает Марченко. Объективных причин для обесценивания украинской валюты нет. А отставка Смолия пошатнула экономическую ситуацию на короткое время.

“Все у нас в порядке. Мы имеем макроэкономическую стабильность, выполняем бюджет. Пик кризиса уже позади. План по налоговым поступлениям мы увеличили на 6 миллиардов гривен. Я лично смотрю в будущее с уверенностью и оптимизмом. На сегодняшний день нет никаких оснований полагать, что изменение руководителя любой государственной институции может как-то расшатать ситуацию в стране”, – сказал Марченко.

Не повлияет увольнение главы Нацбанка и на всевозможные экономические процессы в стране, которые касаются, непосредственно, украинцев.

“Нет никаких причин сомневаться в том, что мы сможем выполнить доходную часть бюджета. Выплата заработных плат и пенсий будет обеспечена в полном объеме. Это я вам гарантирую”, – акцентировал министр.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий подал на имя я президента Украины Владимира Зеленского заявление об отставке «по собственному желанию». Заявление написано и подано 1 июля.

Справка Finance.ua:

  • По мнению экономиста, международного эксперта Игоря Гарбарука, отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия – это ничто иное, как обычная ротация, и к экономическим последствиям для жизни украинцев, таким, как колебания курса валют, она не приведет.
  • Как ранее заявлял министр финансов Сергей Марченко, отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия не должна повлиять на курс гривны к доллару. После соответствующих решений ситуация придет в норму.

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