В Минфине рассказали, как отставка главы НБУ повлияет на зарплаты и пенсии

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Украинцы не должны почувствовать на себе сильных последствий отставки главы Нацбанка Якова Смолия. На общую экономическую ситуацию в стране и курс доллара она не повлияет.
Об этом заявил в эфире программы “Право на власть” руководитель Министерства финансов Сергей Марченко.
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Те колебания курса, которые происходят в Украине сейчас, а также резкое падение гривны – это временное явление, – утверждает Марченко. Объективных причин для обесценивания украинской валюты нет. А отставка Смолия пошатнула экономическую ситуацию на короткое время.
“Все у нас в порядке. Мы имеем макроэкономическую стабильность, выполняем бюджет. Пик кризиса уже позади. План по налоговым поступлениям мы увеличили на 6 миллиардов гривен. Я лично смотрю в будущее с уверенностью и оптимизмом. На сегодняшний день нет никаких оснований полагать, что изменение руководителя любой государственной институции может как-то расшатать ситуацию в стране”, – сказал Марченко.
Не повлияет увольнение главы Нацбанка и на всевозможные экономические процессы в стране, которые касаются, непосредственно, украинцев.
“Нет никаких причин сомневаться в том, что мы сможем выполнить доходную часть бюджета. Выплата заработных плат и пенсий будет обеспечена в полном объеме. Это я вам гарантирую”, – акцентировал министр.
Напомним, глава НБУ Яков Смолий подал на имя я президента Украины Владимира Зеленского заявление об отставке «по собственному желанию». Заявление написано и подано 1 июля.
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