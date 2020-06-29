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Эксперт рассказал, почувствуют ли украинцы последствия отставки Смолия

Эксперт рассказал, почувствуют ли украинцы последствия отставки Смолия

Отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия – это ничто иное, как обычная ротация, и к экономическим последствиям для жизни украинцев, таким, как колебания курса валют, она не приведет.

Такое мнение высказал экономист, международный эксперт Игорь Гарбарук.

Он отметил, что видит в нынешней ситуации больше положительных, чем отрицательных факторов.

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“На сегодня нет никаких предпосылок из-за того, что произойдет смена главы Национального банка, для курсовых колебаний. Они могут быть только в одном случае – если определенные группы финансовых влияний, определенные финансовые спекулянты будут пытаться на этом заработать”, – отметил он.

В то же время, по словам эксперта, пока со стороны государства, в частности Президента, Премьер-министра, законодательной ветви власти, должны быть предприняты все необходимые действия и коммуникации, которые будут говорить о том, что отставка Смолия – это абсолютно нормальная ротация одного из руководителей НБУ.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий подал на имя я президента Украины Владимира Зеленского заявление об отставке «по собственному желанию». Заявление написано и подано 1 июля.

По материалам УНН
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