Volvo отзовет более двух миллионов автомобилей из-за проблем с ремнем безопасности

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Шведский концерн Volvo отзывает в мире около 2,2 миллиона автомобилей из-за проблем с ремнем безопасности.
Об этом сообщает портал Carbuzz.
Читайте также: Ford отзовет более 40 тыс. авто
«Volvo отзовет почти 2,2 миллиона автомобилей компании из-за потенциальных проблем с механизмом кабеля в поясе безопасности на передних креслах», – говорится в сообщении.
Всего будет отозвано 21 837 01 автомобилей, которые были изготовлены с 2006 г. по 2019 г. Речь идет о модели S60 Sedan, S60 and V60 Cross Country, XC70 и S8.
В концерне считают, что стальной кабель, соединяющий ремень безопасности с кузовом автомобиля, может со временем износиться, и таким образом уменьшить способность ремня удержать пассажира в кресле во время аварии.
Отмечается, что Volvo не объявило, сколько будет стоить такой масштабный отзыв автомобилей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Не давление и не политика: у Зеленского озвучили главную проблему НацбанкаВчера, 13:00 - 7317 25
НБУ создал условия, что банкам невыгодно выдавать кредит бизнесу, - Арахамия3 ч. назад - 1561 9
Наносила ущерб на 2 млрд гривен ежемесячно: СБУ разоблачила схему в Налоговой4 ч. назад - 4139 7
Отставка Смолия: последствия для курса, инвестиций и долговВчера, 13:59 - 5241 7
Чтобы отказаться от МВФ, нужно избавиться от "культуры кидка" - МиловановВчера, 13:32 - 2880 7
Без пересдачи и штрафов - наши водительские права будут действовать еще в одной странеВчера, 16:35 - 6887
Наносила ущерб на 2 млрд гривен ежемесячно: СБУ разоблачила схему в Налоговой4 ч. назад - 4139 7
Смолий рассказал, что он имел в виду под политическим давлением4 ч. назад - 2260 1
Межбанк: обстановка для гривны останется сложной3 ч. назад - 2202
Межбанк: новость об отставке Смолия привела к цепной реакцииВчера, 18:30 - 2097
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса2 ч. назад - 79
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)Позавчера, 13:10 - 376 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 3445 10
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 1078
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 1088 1