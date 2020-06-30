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Volvo отзовет более двух миллионов автомобилей из-за проблем с ремнем безопасности

Volvo отзовет более двух миллионов автомобилей из-за проблем с ремнем безопасности

Шведский концерн Volvo отзывает в мире около 2,2 миллиона автомобилей из-за проблем с ремнем безопасности.

Об этом сообщает портал Carbuzz.

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«Volvo отзовет почти 2,2 миллиона автомобилей компании из-за потенциальных проблем с механизмом кабеля в поясе безопасности на передних креслах», – говорится в сообщении.

Всего будет отозвано 21 837 01 автомобилей, которые были изготовлены с 2006 г. по 2019 г. Речь идет о модели S60 Sedan, S60 and V60 Cross Country, XC70 и S8.

В концерне считают, что стальной кабель, соединяющий ремень безопасности с кузовом автомобиля, может со временем износиться, и таким образом уменьшить способность ремня удержать пассажира в кресле во время аварии.

Отмечается, что Volvo не объявило, сколько будет стоить такой масштабный отзыв автомобилей.

По материалам УКРИНФОРМ
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