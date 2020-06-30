Прокуратура заподозрила растрату 350 миллионов на строительстве Большой Окружной в Киеве

Прокуратура Киева сообщает, что принимает меры для предупреждения необоснованной растраты 354 миллионов гривен бюджетных средств на строительстве Большой Окружной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

“Прокуратура города Киева во время осуществления процессуального руководства в уголовном производстве установила факт нарушения государственных интересов при проведении закупки в соответствии с Законом Украины «О публичных закупках»”, – говорится в сообщении.

Установлено, что в апреле 2020 года коммунальным предприятием «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» производилась закупка услуг по выполнению дополнительных работ по строительству отрезка Большой Окружной дороги протяженностью 1,8 км на общую сумму 354,2 млн грн.

При этом коммунальным предприятием была безосновательно применена переговорная процедура закупки, то есть без проведения аукциона, и заключен с обществом договор на выполнение этих работ за бюджетные средства. Таким образом, государственные закупки были проведены без конкурентных принципов, а территориальная община лишилась возможности провести работы за меньшую сумму денег.

Прокуратура города обратилась в суд с иском о признании незаконным, отмене решения тендерного комитета и признании недействительным заключенного договора.