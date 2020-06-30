Сколько платили фрилансерам во время карантина (инфографика)

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Фриланс остается едва ли не самой актуальной темой с началом карантина и после его ослабления. Многие решили использовать вынужденные каникулы с пользой – дополнительно заработать, не выходя из дома.
Об этом свидетельствует статистика Прозрачная работа.
Зарплаты: предложения и ожидания. В марте этого года большинство работодателей (232 вакансии) по всей территории Украины готовы были платить фрилансерам от 8000 до 13 000 грн. Чуть меньше работодателей (193 вакансии) предлагали от 13 000 до 18 000 грн.
Тогда же 6000-9000 грн – такие зарплатные ожидания большинства кандидатов-фрилансеров в этот период (173 кандидата). Лишь 24 кандидата на должность хотели работать за денежное вознаграждение 30 000+ грн.
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Инфографика: Прозрачная робота
В июне большинство работодателей (172 вакансий) предлагали зарплату в размере 7 000-11 000 грн, немного меньше (163 вакансии) – 11 000-15 000 грн. Большинство кандидатов готовы были работать за денежное вознаграждение в размере 6 000-9 000 грн (120 кандидатов); 9 000-12 000 грн (81 кандидат).
Средняя заработная плата на фрилансе:
Инфографика: Прозрачная робота
Вакансии. Начиная с 16 марта по 6 апреля 2020 количество новых вакансий снизилось. Если еще 9 марта вакансий было 411, то 16 марта – 279. Стоит отметить, что 4 мая их насчитывалось 456. Активность кандидатов в этот период стала расти начиная с 16 марта (788 активных кандидатов против 502, которые зафиксированы 2 марта 2020).
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