Сколько платили фрилансерам во время карантина (инфографика)

Фриланс остается едва ли не самой актуальной темой с началом карантина и после его ослабления. Многие решили использовать вынужденные каникулы с пользой – дополнительно заработать, не выходя из дома.

Об этом свидетельствует статистика Прозрачная работа.

Зарплаты: предложения и ожидания. В марте этого года большинство работодателей (232 вакансии) по всей территории Украины готовы были платить фрилансерам от 8000 до 13 000 грн. Чуть меньше работодателей (193 вакансии) предлагали от 13 000 до 18 000 грн.

Тогда же 6000-9000 грн – такие зарплатные ожидания большинства кандидатов-фрилансеров в этот период (173 кандидата). Лишь 24 кандидата на должность хотели работать за денежное вознаграждение 30 000+ грн.

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Инфографика: Прозрачная робота

В июне большинство работодателей (172 вакансий) предлагали зарплату в размере 7 000-11 000 грн, немного меньше (163 вакансии) – 11 000-15 000 грн. Большинство кандидатов готовы были работать за денежное вознаграждение в размере 6 000-9 000 грн (120 кандидатов); 9 000-12 000 грн (81 кандидат).

Средняя заработная плата на фрилансе:

в марте, апреле и мае 2020 года: по вакансиям – 14 007 грн, по резюме – 10 000 грн;

в марте 2019 года: по вакансиям – 12 000 грн, по резюме – 7139 грн (в апреле и мае – 8000 грн).

в апреле, мае, июне 2018 года: по вакансиям – 10 000 грн, по резюме – 7000 грн.



Инфографика: Прозрачная робота

Вакансии. Начиная с 16 марта по 6 апреля 2020 количество новых вакансий снизилось. Если еще 9 марта вакансий было 411, то 16 марта – 279. Стоит отметить, что 4 мая их насчитывалось 456. Активность кандидатов в этот период стала расти начиная с 16 марта (788 активных кандидатов против 502, которые зафиксированы 2 марта 2020).

Справка Finance.ua:

В аналитике rabota.ua рассказывали об актуальных вакансиях от компаний, которые готовы платить фрилансерам от 10 000 гривен.

По данным опроса платежной платформы Payoneer, украинские фрилансеры в среднем зарабатывают от $650 до $2100.

За 2019 год в Украине выросли не только средние зарплаты, но и гонорары фрилансеров – на 17%. В среднем специалисты на удаленной работе зарабатывают около 16 тыс. гривен.

Средний месячный гонорар в разных категориях фриланса такой: программирование – 23 253 грн; мобильная разработка – 22 017 грн; SEO и маркетинг – 20 359 грн; работа с клиентами – консалтинг) – 18 625 грн; архитектура и инжиниринг – 17 410 грн; переводы – 14 087 грн.

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