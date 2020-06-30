Наносила ущерб на 2 млрд гривен ежемесячно: СБУ разоблачила схему в Налоговой

Правоохранители разоблачили коррупционную схему в Государственной налоговой службе, которая ежемесячно причиняла государству ущерб более чем на 2 миллиарда гривен. Согласно схеме, незаконно формировались суммы налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По версии следствия, схема действовала в период 2019-2020 годов. В ней были задействованы почти 400 субъектов хозяйственной деятельности, должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации – ГНС) и транзитно-конвертационные группы.

“Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, через несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем. Это вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате – госбюджету причинен ущерб в особо крупных размерах”, – сообщили в СБУ.

По данному делу было проведено более 120 обысков, а также наложен арест на счета предприятий на более чем 100 млн гривен и заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на сумму 587 млн ​​гривен.

Сообщено о подозрении лицу, осуществившему незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем ГНС (по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины), а также трем учредителям предприятий, задействованных в схеме (по 2 ч. ст. 205-1 УК Украины). Сумма убытков, причиненных государству с использованием данных предприятий, составляет 100 млн гривен.