Независимость НБУ является условием предоставления 1,2 миллиарда евро кредита - Еврокомиссия

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Независимость Национального банка Украины является общим условием Евросоюза для предоставления 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии в ответ на запрос корреспондента DW.
“Переговоры о конкретных политических мероприятиях в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины продолжаются. В проекте меморандума о взаимопонимании, который сейчас согласовывают, содержится общее требование приверженности украинской власти независимости центрального банка”, – заявили в Еврокомиссии.
В Брюсселе напомнили, что соблюдение независимости регулятора является требованием всех программ МВФ.
Евросоюз выделяет макрофинансовую помощь тем странам, у которых имеется действующая программа с Международным валютным фондом, напоминает издание.
“Еврокомиссия будет ждать результатов оценки ситуации со стороны МВФ”, – добавил пресс-секретарь.
В мае ЕС окончательно утвердил программу макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро на противодействие экономическим последствиям пандемии коронавируса. Теперь Еврокомиссия ведет переговоры с Кабмином Украины по меморандуму о взаимопонимании, после подписания которого Киев сможет получить первый транш кредита в размере 600 миллионов евро.
От Украины меморандум подписывают представители Минфина и НБУ. Получает макрофин от ЕС Нацбанк Украины.
Европейский Союз ранее прокомментировал объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия, заявив об угрозе поддержки реформ в Украине из-за возможного подрывп независимости Нацбанка.
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