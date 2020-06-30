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Независимость НБУ является условием предоставления 1,2 миллиарда евро кредита - Еврокомиссия

Независимость НБУ является условием предоставления 1,2 миллиарда евро кредита - Еврокомиссия

Независимость Национального банка Украины является общим условием Евросоюза для предоставления 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии в ответ на запрос корреспондента DW.

“Переговоры о конкретных политических мероприятиях в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины продолжаются. В проекте меморандума о взаимопонимании, который сейчас согласовывают, содержится общее требование приверженности украинской власти независимости центрального банка”, – заявили в Еврокомиссии.

В Брюсселе напомнили, что соблюдение независимости регулятора является требованием всех программ МВФ.

Евросоюз выделяет макрофинансовую помощь тем странам, у которых имеется действующая программа с Международным валютным фондом, напоминает издание.

“Еврокомиссия будет ждать результатов оценки ситуации со стороны МВФ”, – добавил пресс-секретарь.

В мае ЕС окончательно утвердил программу макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро на противодействие экономическим последствиям пандемии коронавируса. Теперь Еврокомиссия ведет переговоры с Кабмином Украины по меморандуму о взаимопонимании, после подписания которого Киев сможет получить первый транш кредита в размере 600 миллионов евро.

От Украины меморандум подписывают представители Минфина и НБУ. Получает макрофин от ЕС Нацбанк Украины.

Европейский Союз ранее прокомментировал объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия, заявив об угрозе поддержки реформ в Украине из-за возможного подрывп независимости Нацбанка.

По материалам Економічна Правда
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