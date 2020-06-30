Повышение минималки может стать критическим фактором - ФРУ

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Федерация работодателей Украины заявляет, что повышение минимальной заработной платы на 38%, которое Кабмин планирует провести в 2021 году, не является обоснованным.
Об этом сообщил заместитель председателя Федерации работодателей Украины (ФРУ) Сергей Беленький.
“Что касается минимальной заработной платы, то планируется ее значительное увеличение – до 6,5 тыс. грн. Это увеличение к сегодняшнему уровню на 38%. Если мы посмотрим на показатели развития экономики, промышленности, ВВП, на показатели инфляции, то увидим, что оснований для такого значительного увеличения нет”, – сообщил он.
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Производительность труда не растет, инфляция очень низкая, поэтому для многих сфер экономики повышение минимальной заработной платы может стать критическим фактором падения конкурентоспособности; это касается в том числе и промышленности.
Кроме того, это может стать причиной краха микробизнеса и малого бизнеса, особенно в так называемых депрессивных регионах, где зарплаты намного ниже, чем, например, в Киеве.
Также Беленький сообщил, что вполне вероятно увеличение уровня тенизации рынка труда.
“Сегодня, по разным оценкам, уровень тенизации составляет около 40-50%, и это без повышения. Если произойдет такое повышение, то, наверное, значительная часть предпринимателей тоже захочет “уйти в тень”. Поэтому уровень тенизации рынка труда, вероятно, возрастет”, – отметил Беленький.
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