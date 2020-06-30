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НБУ: во втором полугодии экономика Украины должна перейти к росту

НБУ: во втором полугодии экономика Украины должна перейти к росту

В Украине завершился самый сложный период для экономики. Так, во втором полугодии экономика Украины должна перейти к росту.

Об этом сообщил директор департамента статистики и отчетности Национального банка Украины Юрий Половньов в видеокомментарии, сообщает пресс-служба НБУ.

“Самый сложный период для экономики Украины завершен. По нашим оценкам, уже во втором полугодии экономика Украины должна была перейти к экономическому росту”, – отметил он.

Так, по его словам, украинский бизнес постепенно оправляется от удара, который нанес ему коронакризис.

“Опрос Национального банка свидетельствуют, что настроения предпринимателей в июне улучшились. Индекс ожиданий деловой активности вырос практически на 10 пунктов – почти до 46”, – добавил он.

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По его словам, улучшению настроений бизнеса способствовали постепенное свертывание карантина и возобновление деловой активности в мире.

“Количество пессимистических и оптимистических оценок в секторах торговли и промышленности уже выровнялось. У этих предприятий – относительно неплохие ожидания в отношении товарооборота и новых заказов”, – добавил он.

По словам Половньова, хуже ситуация в сфере услуг и строительстве. В этих секторах все еще преобладают пессимистические ожидания. В частности, строители обеспокоены довольно низким спросом со стороны своих клиентов.

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По материалам УНН
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