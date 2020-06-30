В MIT придумали робота, который убивает коронавирус ультрафиолетом (видео)

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Ученые из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) Массачусетского технологического университета разработали робот, который использует ультрафиолетовый свет для уничтожения коронавируса.
Исследователи MIT придумали вертикальные штанги, которые излучают ультрафиолетовый свет на поверхности. Затем они прикрепили приспособление к мобильной роботизированной базе производства Ava Robotics. Система использует ультрафиолетовое излучение с короткой длиной волны.
Ученые провели исследования, которые показали, что светоизлучающие штанги способны убивать коронавирус. Однако они повреждают кожу и глаза человека. Поэтому робота обучили правильному маршруту и способности адаптироваться к изменениям в пространстве. Систему оснастили 3D-камерой для навигации по препятствиям и лидарами для измерения расстояний.
Новую систему уже испытали при дезинфекции пищевого банка в Бостоне. Робот за 30 минут покрыл площадь склада в 370 кв. метров, а ультрафиолет смог нейтрализовать около 90% частиц коронавирусной инфекции.
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