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SkyUp с 5 июля отменит несколько рейсов по Украине

SkyUp с 5 июля отменит несколько рейсов по Украине

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 5 июля отменит некоторые рейсы по Украине по коммерческим причинам.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

“SkyUp меняет расписание внутренних рейсов: из восьми объявленных ранее рейсов продолжатся пять”, – говорится в сообщении.

Какие рейсы отменят:

  • Харьков – Львов – Харьков: с 05.07 по 15.09;
  • Киев – Львов – Киев: с 06.07 по 15.09;
  • Киев – Харьков – Киев: с 06.07 по 15.09.

Отмечается, что программа полетов оптимизируется в связи с запросами украинцев и принимает во внимание опыт предыдущих сезонов.

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В пресс-службе отметили, что украинцы готовы летать по тарифам в ценовом диапазоне 500-800 грн, однако SkyUp работает по лоукост-модели и может обеспечивать только определенный процент билетов по цене на уровне 500 грн.

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“Мы наблюдаем такую ​​тенденцию: когда в системе остаются дорогие билеты, спрос на рейс снижается. Соответственно, загруженность рейса уменьшается”, – отмечают в компании.

Возврат и возмещение:

  • полную стоимость билетов автоматически получат все пассажиры, которые приобрели билеты на вышеуказанные рейсы;
  • средства вернутся на банковскую карту в течение недели;
  • авиакомпания отправит по электронной почте промокод на 10% скидки на следующее приобретение билетов или услуг на сайте skyup.aero.

Справка Finance.ua:

Учитывая отмену трех внутренних рейсов, SkyUp будет выполнять полеты по Украине по таким маршрутам:

  • Киев – Одесса – Киев: ежедневно (11 раз в неделю);
  • Киев – Запорожье: ежедневно, кроме субботы, Запорожье – Киев: ежедневно, кроме воскресенья;
  • Харьков – Одесса – Харьков: (с 04.07) понедельник, среда, четверг, суббота;
  • Львов – Херсон – Львов: (с 04.07) понедельник, четверг, суббота;
  • Львов – Одесса – Львов: вторник, пятница, воскресенье.
По материалам Finance.UA
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