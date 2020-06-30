SkyUp с 5 июля отменит несколько рейсов по Украине

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Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 5 июля отменит некоторые рейсы по Украине по коммерческим причинам.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
“SkyUp меняет расписание внутренних рейсов: из восьми объявленных ранее рейсов продолжатся пять”, – говорится в сообщении.
Какие рейсы отменят:
Отмечается, что программа полетов оптимизируется в связи с запросами украинцев и принимает во внимание опыт предыдущих сезонов.
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В пресс-службе отметили, что украинцы готовы летать по тарифам в ценовом диапазоне 500-800 грн, однако SkyUp работает по лоукост-модели и может обеспечивать только определенный процент билетов по цене на уровне 500 грн.
“Мы наблюдаем такую тенденцию: когда в системе остаются дорогие билеты, спрос на рейс снижается. Соответственно, загруженность рейса уменьшается”, – отмечают в компании.
Возврат и возмещение:
Учитывая отмену трех внутренних рейсов, SkyUp будет выполнять полеты по Украине по таким маршрутам:
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