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Падение в базовых отраслях экономики Украины замедлилось почти в 2 раза

Падение в базовых отраслях экономики Украины замедлилось почти в 2 раза

В мае 2020 года наблюдалось постепенное возобновление экономической активности как в Украине, так и за ее пределами ввиду ослабления карантина. Падение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) замедлилось до 8,9% г/г (с 15,4% г/г в апреле).

Об этом говорится в “Макроэкономическом и монетарном обзоре” Национального банка (июнь 2020 года).

“Впрочем, сохранение ряда ограничений на деятельность отдельных секторов оставалось весомым фактором спада экономики”, – говорится в обзоре.

Как напоминают в НБУ, падение промышленного производства замедлилось до 12,2% г/г из-за некоторой активизации внешнего спроса на фоне оптимизма, вызванного постепенным смягчением карантина.

Возобновление спроса домохозяйств на фоне улучшения потребительских настроений и рост заработных плат, а также возобновление работы непродуктовых магазинов и рынков обусловили замедление спада розничной торговли (3,1% г/г).

Активизация деятельности привела к замедлению падения в производстве электроэнергии (до 8,2% г/г) и грузооборота (до 26% г/г), а заодно и возобновлению роста оптовой торговли (1,6% г/г).

Несмотря на замедление темпов спада пассажирооборота оставалось значительным (до 92,3% г/г) из-за сохранения ограничений на перевозку железнодорожным и местным транспортом на протяжении большей части месяца.

Наращивание капитальных расходов бюджета способствовало замедлению спада в строительстве (до 2,6% г/г).

По материалам РБК-Украина
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