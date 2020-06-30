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Марафон по продажам SalesHero Online

На западе даже космонавты перемещаются на Тесле, у нас всё еще звонят вхолодную: “Дратути, купите слона.” SalesHero исправит эту несправедливость! 🚀

Приходи на двухдневный онлайн-марафон по продажам SalesHero Online 7-8 июля и прокачай свои продажи!

Спикеры из HubSpot, Ajax, CRMiUM и компаний-лидеров поделятся личным практическим опытом и научат тебя:

✅ Используя Social Selling продавать в соцсетях!
✅ Автоматизировать процессы и увеличить продажи Х5!
✅ Продавать дорого и много через партнеров, вебинары, ивенты!

Да, это онлайн-марафон, при этом нетворкинг будет – механику уже протестили! А еще после каждого доклада ты сможешь задать важные вопросы лично спикеру в кулуарах!

Всего за 4 часа и 2 дня ты получишь доступ к крутым спикерам, нетворкингу и увеличишь свои продажи!
Забирай промокод Finance.ua и присоединяйся пока еще за 13$! 😏

По материалам SalesHeroConf
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