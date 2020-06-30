С начала карантина в Украине зарегистрировано более 300 тыс. безработных

В Украине с начала карантина по состоянию на 1 июля зарегистрировано более 324 тысяч безработных, большинство из них – работники сферы торговли и услуг.

Об этом в ответе на информационный запрос сообщили в Государственном центре занятости.

“С начала действия карантина, по состоянию на 1 июля 2020 года, зарегистрировано более 324 тыс. безработных. Среди безработных, зарегистрированных в центрах занятости во время карантина, 20% составляли работники сферы торговли и услуг, 18% – рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин; 14% – руководители, менеджеры; 12% – неквалифицированные работники”, – говорится в сообщении.

Из каких сфер были уволены:

22% зарегистрированных безработных ранее работали в сфере торговли;

17% – в перерабатывающей промышленности;

13% – в государственном управлении;

7% – в здравоохранении;

6% – в сельском, лесном и рыбном хозяйствах;

6% – в сфере временного размещения и питания.

По состоянию на 1 июля 2020 года, на 1 вакансию в среднем претендовало 9 безработных (на соответствующую дату прошлого года – 3 человека).

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Так, по видам экономической деятельности больше всего в финансовой деятельности – 25 человек, в сфере информации и телекоммуникации – 19 человек, в государственном управлении, обязательном социальном страховании – 14 человек, в сфере временного размещения и питания – 13 человек и в торговле – 10 человек.

По профессиональным группам наибольшая нагрузка наблюдалось среди:

законодателей, служащих, руководителей – 21 человек;

среди квалифицированных работников сельского хозяйства – 13 человек;

среди работников сферы торговли и услуг – 11 человек;

среди технических служащих – 11 человек;