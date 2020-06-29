За сутки нарушителей весовых норм оштрафовали на €20 тысяч - Криклий

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За сутки 1 июля на дорогах Украины было проверено 4459 транспортных средств; нарушителям весовых норм начислено 20 тыс. евро.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
“Первые результаты работы показывают, что желающих нарушить правила – немало. Усиленные меры габаритно-весового контроля действуют на дорогах шести областей Украины в круглосуточном режиме. За сутки 1 июля проверено 4459 транспортных средств, начислено 20 тысяч евро платы за проезд”, – сообщил Криклий.
Он отметил, что усиленные проверки позволяют уменьшить нарушения весовых норм при перевозке грузов и качественно повлияют на состояние дорог.
“А тех, кто игнорирует правила пользования дорогами, не соблюдает габаритно-весовые нормы, ждут штрафы”, – подчеркнул министр.
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