За сутки нарушителей весовых норм оштрафовали на €20 тысяч - Криклий

За сутки 1 июля на дорогах Украины было проверено 4459 транспортных средств; нарушителям весовых норм начислено 20 тыс. евро.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“Первые результаты работы показывают, что желающих нарушить правила – немало. Усиленные меры габаритно-весового контроля действуют на дорогах шести областей Украины в круглосуточном режиме. За сутки 1 июля проверено 4459 транспортных средств, начислено 20 тысяч евро платы за проезд”, – сообщил Криклий.

Он отметил, что усиленные проверки позволяют уменьшить нарушения весовых норм при перевозке грузов и качественно повлияют на состояние дорог.

“А тех, кто игнорирует правила пользования дорогами, не соблюдает габаритно-весовые нормы, ждут штрафы”, – подчеркнул министр.

Справка Finance.ua: