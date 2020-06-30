LG разрабатывает смартфон с экраном, который можно скрутить (фото)

Компания LG работает над проектом «Project B», в рамках которого разрабатывается смартфон с экраном, который можно скрутить.

Об этом сообщает Gizmochina.

«LG ускорила работу для запуска смартфона с экраном, который можно скрутить», – говорится в сообщении. Проект называется «Project B».

По данным южнокорейских СМИ, в настоящее время компания работает над прототипом такого устройства, а его представление уже ожидается в начале следующего года.



Фото: Gizmochina

Отмечается, что сам дисплей должен быть изготовлен из гибкого органического светодиода, и он будет разворачиваться со стороны смартфона.



Фото: Gizmochina

Для реализации этой задачи LG в настоящее время сотрудничает с китайской компанией BOE, которая специализируется в изготовлении таких дисплеев.