0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

LG разрабатывает смартфон с экраном, который можно скрутить (фото)

LG разрабатывает смартфон с экраном, который можно скрутить (фото)

Компания LG работает над проектом «Project B», в рамках которого разрабатывается смартфон с экраном, который можно скрутить.

Об этом сообщает Gizmochina.

«LG ускорила работу для запуска смартфона с экраном, который можно скрутить», – говорится в сообщении. Проект называется «Project B».

По данным южнокорейских СМИ, в настоящее время компания работает над прототипом такого устройства, а его представление уже ожидается в начале следующего года.


Фото: Gizmochina

Отмечается, что сам дисплей должен быть изготовлен из гибкого органического светодиода, и он будет разворачиваться со стороны смартфона.


Фото: Gizmochina

Для реализации этой задачи LG в настоящее время сотрудничает с китайской компанией BOE, которая специализируется в изготовлении таких дисплеев.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.