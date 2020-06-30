LG разрабатывает смартфон с экраном, который можно скрутить (фото)

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Компания LG работает над проектом «Project B», в рамках которого разрабатывается смартфон с экраном, который можно скрутить.
Об этом сообщает Gizmochina.
«LG ускорила работу для запуска смартфона с экраном, который можно скрутить», – говорится в сообщении. Проект называется «Project B».
По данным южнокорейских СМИ, в настоящее время компания работает над прототипом такого устройства, а его представление уже ожидается в начале следующего года.
Фото: Gizmochina
Отмечается, что сам дисплей должен быть изготовлен из гибкого органического светодиода, и он будет разворачиваться со стороны смартфона.
Фото: Gizmochina
Для реализации этой задачи LG в настоящее время сотрудничает с китайской компанией BOE, которая специализируется в изготовлении таких дисплеев.
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