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Объемы строительства за пять месяцев 2020 года уменьшились на 7%

Объемы строительства за пять месяцев 2020 года уменьшились на 7%

В мае 2020 года по сравнению с апрелем 2020 года сезонно скорректированный индекс строительной продукции составил 108,3%. Аналогичный показатель, скорректированный на эффект календарных дней, составлял 98%. В январе-мае 2020 года по сравнению с январем-маем 2019 года индекс строительной продукции составил 92,9%.

Об этом сообщает Госстат Украины.

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В сообщении отмечается, что объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-мае 2020 года составил 50 млрд грн. Новое строительство составило 43,1% от общего объема производимой строительной продукции, капитальный и текущий ремонты – 29,3%, реконструкция и техническое переоcнащение – 27,6%.

Больше всего выросли показатели строительной продукции по сравнению с январем-маем 2019 года в Черниговской (136,4%), Киевской (116,9%) и Донецкой (104,2%) областях.

По материалам DOM.RIA
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