0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

Со следующего года в Украине начнут вести туристическую статистику

Со следующего года в Украине начнут вести туристическую статистику

В Государственном агентстве развития туризма Украины планируют с 2021 года начать собирать туристическую статистику.

Об этом сказала глава Гостуризма Марьяна Олеськив в интервью РБК-Украина.

“В Украине трудно посчитать убытки туристической отрасли, поскольку у нас отсутствует туристическая статистика. Это одна из наших задач – начать собирать данные отрасли, что дало бы нам возможность оценивать ущерб от потери рабочих мест, количество пустых мест в гостиницах и т.д.”, – рассказала Олеськив.

Она добавила, что в агентстве планируют начать собирать такую ​​статистику в начале 2021 года, но системно объединить ее удастся позже.

По словам Олеськив, сбор данных о туристах, проживающих в Украине, называется туристический сателлитный счет, на него стекаются данные от туристических средств размещения, от налоговой и т.д. Данные анализируются, и на их основе формируется статистика по количеству койконочей, которые туристы провели в Украине, – в целом по стране, по регионам, по конкретным населенным пунктам. Сюда входят и данные по рабочим местам на предприятиях, занимающихся туризмом, расходы туристов на местах.

“С помощью этих данных весь мир считает экономический эффект от туризма”, – объяснила глава Гостуризма.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.