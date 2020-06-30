Со следующего года в Украине начнут вести туристическую статистику

В Государственном агентстве развития туризма Украины планируют с 2021 года начать собирать туристическую статистику.

Об этом сказала глава Гостуризма Марьяна Олеськив в интервью РБК-Украина.

“В Украине трудно посчитать убытки туристической отрасли, поскольку у нас отсутствует туристическая статистика. Это одна из наших задач – начать собирать данные отрасли, что дало бы нам возможность оценивать ущерб от потери рабочих мест, количество пустых мест в гостиницах и т.д.”, – рассказала Олеськив.

Она добавила, что в агентстве планируют начать собирать такую ​​статистику в начале 2021 года, но системно объединить ее удастся позже.

По словам Олеськив, сбор данных о туристах, проживающих в Украине, называется туристический сателлитный счет, на него стекаются данные от туристических средств размещения, от налоговой и т.д. Данные анализируются, и на их основе формируется статистика по количеству койконочей, которые туристы провели в Украине, – в целом по стране, по регионам, по конкретным населенным пунктам. Сюда входят и данные по рабочим местам на предприятиях, занимающихся туризмом, расходы туристов на местах.

“С помощью этих данных весь мир считает экономический эффект от туризма”, – объяснила глава Гостуризма.