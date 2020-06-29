Чурий рассказал, как менялась доля долга Украины к ВВП в течение 2014-2019 годов

Доля госдолга Украины к ВВП снизилась с 70% до 40% в течение 2014-2019 годов.

Об этом, ссылаясь на отчет Deutsche Bank, рассказал Олег Чурий, заместитель главы Национального банка Украины, на телеканале “Эспрессо”.

“Было более 70%, и на конец 2019 года долг к ВВП составлял менее 50%. Это довольно такой приличный показатель. Неплохой”, – сказал Чурий.

Он подчеркнул, что показатель долговой нагрузки улучшается.

“Он, безусловно, сейчас немного увеличивается в связи с тем, что Верховная Рада приняла новый бюджет, где дефицит увеличился с 2% до 7,5%. Но это понятная, кризисная ситуация. Нам необходимо преодолеть кризис”, – добавил заместитель главы Нацбанка.

Он пояснил, что для преодоления кризиса необходимо привлекать средства. В том числе, чтобы покрыть расходы на медицину.



График: espreso.tv

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