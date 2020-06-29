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Маск продает особняки в Лос-Анджелесе за $62,5 млн

Маск продает особняки в Лос-Анджелесе за $62,5 млн

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продает четыре дома в престижном районе Лос-Анджелеса в штате Калифорния.

Стоимость недвижимости оценивается в 62,5 миллиона долларов, пишет Business Insider.

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Дома будут выкуплены компанией-застройщиком LLC, владельцем которой является бизнесмен Арди Тавангариан.

19 июня издание Wall Street Journal сообщило, что Маск продал за 29 миллионов долларов еще один свой дом в Лос-Анджелесе.

Напомним, что Tesla компенсирует Маску $775 млн за отличную работу.

По материалам Корреспондент.net
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