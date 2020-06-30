Lamborghini представила люксовую яхту с двигателем на четыре тысячи «лошадей» (фото)

Итальянский автопроизводитель Automobili Lamborghini разработал спортивную яхту Tecnomar for Lamborghini 63 с двигателем, у которого мощность суммарно составляет 4 тысячи лошадиных сил.

Об этом сообщает портал Carbuzz.

«Lamborghini построила люксовую яхту с двигателем в 4 тыс. лошадиных сил», – говорится в сообщении.

Как сообщает портал, яхта Tecnomar for Lamborghini 63 была разработана в сотрудничестве с компанией The Italian Sea Group. Модель яхты базируется на основе автомобиля 2020 Lamborghini Sian FKP 37.



Фото: Carbuzz

Отмечается, что Tecnomar for Lamborghini 63 имеет два двигателя типа Twin MAN V12 с мощностью в 2 тыс. лошадиных сил каждый. Максимальная скорость судна, полностью построенного из углеродного волокна, составляет 111 км в час.



Фото: Carbuzz

Всего таких яхт изготовят 63, а первые экземпляры будут доступны в начале 2021 года. Стоимость Tecnomar for Lamborghini 63 пока не известна.