Разработали дорожное покрытие, которое может заряжать электроавтомобили (видео)

Израильский стартап Electreon Wireless разработал дорожное покрытие с системой беспроводной зарядки для электромобилей. Электрокары могут заражаться, когда едут по такой дороге.

Первую такую ​​дорогу-зарядку должны проложить уже в августе в Израиле, передает Business Insider. А уже в конце 2020 года такое дорожное покрытие появится и в Швеции.

Проект предусматривает прокладку двухкилометровой дороги с системой бесконтактной зарядки. Она будет соединять университет Тель-Авива и местный железнодорожный вокзал.

В Швеции такую ​​дорогу должны сделать на территории шведского острова Готланд. Протяженность автодороги на Готланде составит 4 км. Она соединит местный аэропорт с центром города.

Для Швеции прокладка такой дороги будет стоить 12 миллионов долларов. Большую часть стоимости профинансировало правительство Швеции. Если проект будет успешен, то в Швеции планируют проложить несколько тысяч километров электрифицированных дорог.

Electreon Wireless состоит из катушек, находящихся под дорожным покрытием. Они позволяют электромобилям заряжаться во время движения. После установки катушек дорогу покрывают асфальтом.