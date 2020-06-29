Разработали дорожное покрытие, которое может заряжать электроавтомобили (видео)

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Израильский стартап Electreon Wireless разработал дорожное покрытие с системой беспроводной зарядки для электромобилей. Электрокары могут заражаться, когда едут по такой дороге.
Первую такую дорогу-зарядку должны проложить уже в августе в Израиле, передает Business Insider. А уже в конце 2020 года такое дорожное покрытие появится и в Швеции.
Проект предусматривает прокладку двухкилометровой дороги с системой бесконтактной зарядки. Она будет соединять университет Тель-Авива и местный железнодорожный вокзал.
В Швеции такую дорогу должны сделать на территории шведского острова Готланд. Протяженность автодороги на Готланде составит 4 км. Она соединит местный аэропорт с центром города.
Для Швеции прокладка такой дороги будет стоить 12 миллионов долларов. Большую часть стоимости профинансировало правительство Швеции. Если проект будет успешен, то в Швеции планируют проложить несколько тысяч километров электрифицированных дорог.
Electreon Wireless состоит из катушек, находящихся под дорожным покрытием. Они позволяют электромобилям заряжаться во время движения. После установки катушек дорогу покрывают асфальтом.
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