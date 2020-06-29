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Разработали дорожное покрытие, которое может заряжать электроавтомобили (видео)

Разработали дорожное покрытие, которое может заряжать электроавтомобили (видео)

Израильский стартап Electreon Wireless разработал дорожное покрытие с системой беспроводной зарядки для электромобилей. Электрокары могут заражаться, когда едут по такой дороге.

Первую такую ​​дорогу-зарядку должны проложить уже в августе в Израиле, передает Business Insider. А уже в конце 2020 года такое дорожное покрытие появится и в Швеции.

Проект предусматривает прокладку двухкилометровой дороги с системой бесконтактной зарядки. Она будет соединять университет Тель-Авива и местный железнодорожный вокзал.

В Швеции такую ​​дорогу должны сделать на территории шведского острова Готланд. Протяженность автодороги на Готланде составит 4 км. Она соединит местный аэропорт с центром города.

Для Швеции прокладка такой дороги будет стоить 12 миллионов долларов. Большую часть стоимости профинансировало правительство Швеции. Если проект будет успешен, то в Швеции планируют проложить несколько тысяч километров электрифицированных дорог.

Electreon Wireless состоит из катушек, находящихся под дорожным покрытием. Они позволяют электромобилям заряжаться во время движения. После установки катушек дорогу покрывают асфальтом.

По материалам Телеканал 24
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