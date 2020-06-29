0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 92 0

Правительство нашло ресурс на повышение минималки с сентября - Лазебная

Правительство нашло ресурс на повышение минималки с сентября - Лазебная

Правительство по поручению президента нашло ресурс для повышения минимальной заработной платы уже с 1 сентября текущего года.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба министерства.

“Правительство по поручению президента изыскало ресурс для повышения минимальной заработной платы уже с 1 сентября с.г. и спланировало график такого повышения. Дополнительные поступления в Пенсионный фонд Украины от повышения минимальной заработной платы только до конца этого года могут составить почти 1 миллиард гривен”, – говорится в сообщении.

Решение важно потому, что повышение минимальной заработной платы – это:

  • повышение уровня жизни, в первую очередь работающих людей, у которых самые низкие доходы;
  • борьба с бедностью;
  • борьба с неравенством по уровню благосостояния в обществе;
  • Детенизация «зарплат в конвертах».

Напомним, с 1 января минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что минимальную зарплату в Украине с сентября планируют повысить до 5000 гривен, и на это есть экономические основания.
  • Ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.