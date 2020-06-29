Правительство нашло ресурс на повышение минималки с сентября - Лазебная

Правительство по поручению президента нашло ресурс для повышения минимальной заработной платы уже с 1 сентября текущего года.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба министерства.

“Правительство по поручению президента изыскало ресурс для повышения минимальной заработной платы уже с 1 сентября с.г. и спланировало график такого повышения. Дополнительные поступления в Пенсионный фонд Украины от повышения минимальной заработной платы только до конца этого года могут составить почти 1 миллиард гривен”, – говорится в сообщении.

Решение важно потому, что повышение минимальной заработной платы – это:

повышение уровня жизни, в первую очередь работающих людей, у которых самые низкие доходы;

борьба с бедностью;

борьба с неравенством по уровню благосостояния в обществе;

Детенизация «зарплат в конвертах».

Напомним, с 1 января минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн.

Справка Finance.ua:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что минимальную зарплату в Украине с сентября планируют повысить до 5000 гривен, и на это есть экономические основания.

Ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.

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