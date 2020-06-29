ЕБРР подготовил план преодоления кризиса в туристической отрасли Украины

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Европейский банк реконструкции и развития предложил семь первых шагов для преодоления кризиса в туристической отрасли Украины. Председатель Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив рассказала, что входит в этот план.
Об этом говорится в интервью РБК-Украина.
По ее словам, еще в 2019 году ЕБРР совместно с ЕС разработали рекомендации для туристической отрасли в Украине. Однако, в них решили внести коррективы.
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“В частности, там есть четкие инструкции для сферы гостеприимства, предложения к президенту и Кабинету министров относительно официальных мероприятий, инструкции для туристического сектора информационной инфраструктуры, поддержка транспорта через субсидирование, правовое обеспечение и сбор данных о туристических провайдерах”, – рассказала она.
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