Индекс ожиданий деловой активности в июне подрос, но остается крайне низким

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Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Нацбанком Украины (НБУ), в июне вырос на 9,6 процентных пункта (п.п.) — до 45,5 после роста в мае на 8 п.п., однако по-прежнему находится ниже нейтрального значения в 50 пунктов и сигнализирует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса.
Об этом сообщил регулятор на сайта в среду.
«Украинский бизнес постепенно оправляется от удара, который нанес ему коронакризис. Опрос НБУ свидетельствуют, что настроения предпринимателей в июне улучшились. Улучшению настроений бизнеса способствовало постепенное сворачивание карантина и возобновление деловой активности в мире», — отметил центробанк.
Согласно отчету, очередная волна ослабления карантина наиболее благоприятно повлияла на экономическую активность предприятий торговли: диффузный индекс (ДИ) в июне вырос до 50,5 с 37,6 в мае и впервые за три месяца превысил нейтральный уровень.
Указывается, что наиболее оптимистично респонденты настроены относительно объемов товарооборота и стоимости товаров, закупленных для продажи, ДИ которых вырос до 57,5 (с 38,1 в апреле и с 52,4 в мае). Кроме того, существенно улучшились оценки по объемам закупки товаров для продажи (до 43,8 с 23,8).
По данным НБУ, предприятия сферы услуг также улучшили свои ожидания в июне: ДИ вырос на 12,3 п.п. — до 40,8 — однако они все еще остаются пессимистичными. В частности, улучшились прогнозы относительно объема предоставляемых услуг (до 39,8 с 26,3 в мае) и объема новых заказов (до 37,8 с 23,7). Вместе с тем, ухудшились ожидания респондентов по ценам на собственные услуги (до 43,9 с 46,5 в мае).
«Улучшение настроений относительно объемов новых заказов, товаров для продажи и услуг свидетельствуют, что бизнес постепенно активизируется», — отметил центробанк.
Согласно отчету, в июне также выросли ожидания промышленных предприятий, ДИ которых увеличился до 49,2 с 40,4 месяцем ранее, при этом респонденты все еще пессимистично оценивают результаты своей деятельности.
Уточняется, что промышленные предприятия ожидают увеличения объемов новых заказов на продукцию (ДИ вырос до 56,7 с 43,3 в мае), в том числе и экспортных (до 58,3 с 39,2), а также объемов производства продукции (до 52,9 с 35,8) и рост цен на собственную продукцию (до 54,8 с 50). При этом сдержанными остаются прогнозы по запасам сырья и материалов, ДИ которых вырос в июне на 3,8 п.п. (до 47,1) и низкими — по объемам незавершенного производства (39,4).
В отчете указывается, что предприятия строительства ожидают ухудшения своей деятельности: ДИ в июне снизился на 4,1 п.п. — до 36. В частности, предприятия ухудшили свои ожидания по объемам строительства, новых заказов и закупки сырья (до 30 с 37,5 в мае).
Кроме того, из-за низкого спроса произошло ухудшение ожиданий предприятий сектора относительно цен на собственную продукцию (до 45 с 70,8 месяцем ранее).
Нацбанк отметил, что оценки по занятости респондентов всех отраслей остаются пессимистичными, уточнив, что наиболее негативно настроены предприятия строительства (ДИ в июне снизился до 35 с 37,5 в мае).
Вместе с тем, по итогам июня свои пессимистические оценки по численности работников немного смягчили предприятия торговли (до 48,8 с 41,7), услуг (до 43,9 с 29,8) и промышленности (до 43,3 с 40).
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