План доходов госбюджета в июне перевыполнен на 5,4%

В июне 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 112,9 млрд грн, роспись выполнена на 105,4%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“По оперативным данным Государственной казначейской службы, в июне 2020 ода в общий фонд государственного бюджета поступило 112,9 млрд грн, роспись выполнена на 105,4%. При этом возмещение НДС составило 11,6 млрд гривен”, – говорится в сообщении.

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Как отмечают в Минфине, в июне второй месяц подряд наблюдался дальнейший рост одного из ключевых показателей, характеризующих эффективность взимания НДС в общий фонд госбюджета – удельный вес собранных сумм налога в объемах поставок по данным налоговых деклараций. По данным Государственной налоговой службы, если в апреле 2020 года такой показатель составлял 2,65%, то в мае он увеличился до 3,14%, а в июне – до 3,47%. Для сравнения, в 2019 году он равнялся 2,66%, 2,53% и 2,52% соответственно.

По платежам, удержание которых контролирует ГНС, поступления составили 89,1 млрд грн, в том числе 62,4 млрд грн в виде дивидендов и части чистой прибыли, уплачиваемых в бюджет предприятиями государственного сектора экономики. В целом выполнение июня составило 107,7%, что на 6,4 млрд грн больше месячной росписи, заявили в Минфине.

Основными платежами, за счет которых состоялось перевыполнение, стали: НДС (+5,0 млрд), в том числе за счет борьбы со злоупотреблениями при возмещении налога из бюджета, акцизный налог с произведенной в Украине продукции (+0,6 млрд), налог на доходы физических лиц и военный сбор (+0,5 млрд) и рентная плата за пользование недрами (+0,3 млрд).

Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 21,7 млрд грн, или 100% от месячного росписи.

По итогам января-июня 2020 года роспись доходов общего фонда государственного бюджета была выполнена на уровне 92,1%, в то время как в январе-мае текущего года – 88,4%, сообщили в Минфине.