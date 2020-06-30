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Стали известны подробности про обновленный Hyundai Santa Fe (фото)

Стали известны подробности про обновленный Hyundai Santa Fe (фото)

Hyundai раскрыл некоторые подробности про свой обновленный флагманский кроссовер Hyundai Santa Fe, чьи продажи должны начаться уже в ближайшее время. Он получил серьезные изменения в дизайне и новые гибридные силовые установки.

Семиместный Hyundai Santa Fe 2020 – это первая европейская модель Hyundai, которая построена на совершенно новой платформе третьего поколения. Автомобили, созданные на этой платформе, как утверждает южнокорейский автогигант, будут иметь отличную производительность, эффективность, безопасность, а также улучшенный комфорт.

Обновленный Hyundai Santa Fe немного больше, чем его предшественник. Его длина равняется 4785 мм, ширина — 1900 мм, а высота — 1685 мм. Он стал более аэродинамичней, чем раньше. Улучшена его управляемость.


Фото: autonews.ua

Впервые в своей истории Santa Fe получит «мягкую» гибридную силовую установку и подзаряжаемую гибридную силовую установку (PHEV).

Мощность «мягкого» гибрида с новым четырехцилиндровым 1,6 л бензиновым турбодвигателем и электромотором составит 227 л.с. Santa Fe PHEV поступит в продажу в 2021 году. Мощность его гибридной силовой установки достигнет 261 л.с. На электротяге он проедет 64 км.


Фото: autonews.ua

Покупателям также предложат версию с модернизированным 2,2 л дизельным мотором. Он весит на 19,5% меньше, чем старый 2,2 л дизель.


Фото: autonews.ua

Hyundai планирует начать продавать обновленный Hyundai Santa Fe в Европе в сентябре. Сколько он будет стоить – пока не известно.

По материалам autonews.ua
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