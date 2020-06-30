Стали известны подробности про обновленный Hyundai Santa Fe (фото)

Hyundai раскрыл некоторые подробности про свой обновленный флагманский кроссовер Hyundai Santa Fe, чьи продажи должны начаться уже в ближайшее время. Он получил серьезные изменения в дизайне и новые гибридные силовые установки.

Семиместный Hyundai Santa Fe 2020 – это первая европейская модель Hyundai, которая построена на совершенно новой платформе третьего поколения. Автомобили, созданные на этой платформе, как утверждает южнокорейский автогигант, будут иметь отличную производительность, эффективность, безопасность, а также улучшенный комфорт.

Обновленный Hyundai Santa Fe немного больше, чем его предшественник. Его длина равняется 4785 мм, ширина — 1900 мм, а высота — 1685 мм. Он стал более аэродинамичней, чем раньше. Улучшена его управляемость.



Фото: autonews.ua

Впервые в своей истории Santa Fe получит «мягкую» гибридную силовую установку и подзаряжаемую гибридную силовую установку (PHEV).

Мощность «мягкого» гибрида с новым четырехцилиндровым 1,6 л бензиновым турбодвигателем и электромотором составит 227 л.с. Santa Fe PHEV поступит в продажу в 2021 году. Мощность его гибридной силовой установки достигнет 261 л.с. На электротяге он проедет 64 км.



Фото: autonews.ua

Покупателям также предложат версию с модернизированным 2,2 л дизельным мотором. Он весит на 19,5% меньше, чем старый 2,2 л дизель.



Фото: autonews.ua

Hyundai планирует начать продавать обновленный Hyundai Santa Fe в Европе в сентябре. Сколько он будет стоить – пока не известно.