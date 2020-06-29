В Нацбанке назвали количество небанковских финучреждений в Украине

В Украине есть более 2000 небанковских финансовых учреждений, к которым относятся 200 страховых компаний, 300 ломбардов и более 1 тыс. финансовых компаний. Об этом сказал директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз в ходе пресс-конференции.

“Что сегодня собой представляет тот рынок, который мы получили под надзор и под регулирование. Давайте на это посмотрим. На сегодня кроме 75 банков, функционирующих в стране и составляющих, пожалуй, основу финансовой системы, есть более 2000 небанковских финансовых учреждений. Среди них это более 200 страховых компаний, осуществляющих как страхование жизни, так и страхование рисков, не связанных со страхованием жизни. Это более 300 ломбардов, которые занимаются классическим кредитованием под залог, в основном, движимого имущества. Это кредитные союзы, закрытая кооперация, которая предусматривает прием вкладов и депозитов у членов и кредитование за счет этих средств… И это более 1000 финансовых компаний”, – сказал Александр Бевз.

Читайте также: Закон о сплите: что меняется для банков, МФО и их клиентов

Он отметил, что финансовые компании – это компании, которые предоставляют кредиты за свой капитал. Компании, предоставляющие кредиты в интернете.

“Это лизингодатели, которые выдают кредиты с возможностью почти сразу пользоваться техникой, которую приобретут в кредит, или объектом недвижимого имущества, предоставляемого в такой кредит. Это факторинговые компании, которые позволяют покупать задолженность. И другие учреждения, функционирующие на собственном капитале. Каждый из этих сегментов имеет исключительную, особую роль в экономике. И регулирование должно быть таким образом построено, чтобы стимулировать развитие и решения накопившихся проблем”, – добавил Александр Бевз.