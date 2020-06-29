В Нацбанке назвали количество небанковских финучреждений в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине есть более 2000 небанковских финансовых учреждений, к которым относятся 200 страховых компаний, 300 ломбардов и более 1 тыс. финансовых компаний. Об этом сказал директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз в ходе пресс-конференции.
“Что сегодня собой представляет тот рынок, который мы получили под надзор и под регулирование. Давайте на это посмотрим. На сегодня кроме 75 банков, функционирующих в стране и составляющих, пожалуй, основу финансовой системы, есть более 2000 небанковских финансовых учреждений. Среди них это более 200 страховых компаний, осуществляющих как страхование жизни, так и страхование рисков, не связанных со страхованием жизни. Это более 300 ломбардов, которые занимаются классическим кредитованием под залог, в основном, движимого имущества. Это кредитные союзы, закрытая кооперация, которая предусматривает прием вкладов и депозитов у членов и кредитование за счет этих средств… И это более 1000 финансовых компаний”, – сказал Александр Бевз.
Читайте также: Закон о сплите: что меняется для банков, МФО и их клиентов
Он отметил, что финансовые компании – это компании, которые предоставляют кредиты за свой капитал. Компании, предоставляющие кредиты в интернете.
“Это лизингодатели, которые выдают кредиты с возможностью почти сразу пользоваться техникой, которую приобретут в кредит, или объектом недвижимого имущества, предоставляемого в такой кредит. Это факторинговые компании, которые позволяют покупать задолженность. И другие учреждения, функционирующие на собственном капитале. Каждый из этих сегментов имеет исключительную, особую роль в экономике. И регулирование должно быть таким образом построено, чтобы стимулировать развитие и решения накопившихся проблем”, – добавил Александр Бевз.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине хотят в шесть раз повысить штрафы за превышение скоростиВчера, 15:00 - 1855 9
Зеленский призвал ввести налог на выведенный капитал без оговорокВчера, 10:51 - 2241 8
Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку "из-за политического давления"Вчера, 21:40 - 2895 6
Из "коронавирусного" фонда выделили 35 миллиардов на дорогиВчера, 16:48 - 306 6
6,5 тысячи гривен: Шмыгаль рассказал о последствиях повышения минимальной зарплатыВчера, 17:00 - 1828 6
Закон о "сплите": что меняется для банков, МФО, и их клиентов (инфографика)Вчера, 10:08 - 5527
В Украине провели перерасчет пенсий: на сколько вырастут выплаты (таблица)Вчера, 09:00 - 4948
monobank начал открывать счета для ФЛПВчера, 12:00 - 4468 5
Укргазбанк выдал первую ипотеку под 8,8% годовыхВчера, 20:44 - 3110 2
Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку "из-за политического давления"Вчера, 21:40 - 2895 6
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)Вчера, 13:10 - 157
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 2749 10
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 803
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 876
SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет (видео)26.06.2020, 17:10 - 771