Amazon за год подорожал на $132 млрд

Стоимость бренда интернет-магазина Amazon за последний год увеличилась на $ 132 млрд до $ 415 млрд, по оценке агентства Kantar, опубликовавшего в среду, 1 июля ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100.

Amazon возглавляет рейтинг, далее следует Apple, стоимость данного бренда агентство оценило в $ 352 млрд, на третье место вышла торговая марка корпорации Microsoft с $ 326 млрд.

Следом расположились Google – $ 323 млрд, платежная система Visa – $ 186,8 млрд, интернет-магазин Alibaba – $ 1152,5 млрд, Tencent – $ 150,9 млрд, соцсеть Facebook – $ 147,1 млрд.

Замыкают топ-10 бренд сети фастфудов McDonald’s – $ 129,3 млрд и платежная система MasterCard – $ 108,1 млрд. Общая стоимость топ-100 самых дорогих брендов мира за год выросла на 5,9%, до $ 5 трлн.