Стало известно, когда заработает единая государственная е-система в сфере строительства

Правительство 1 июля одобрило запуск экспериментального проекта по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕДЭССС).

Об этом сообщают в Минрегионе.

Это значит, что уже скоро станет доступной первая часть функций системы: в обязательном порядке пока ею будут пользоваться только государственные органы, а субъекты хозяйствования должны уведомить Минрегион о добровольном использовании системы.

Что произойдет 6 июля:

запуск Реестра строительной деятельности;

ГАСИ начнет выдавать разрешения на выполнение строительных работ и сертификаты о принятии в эксплуатацию законченных строительством объектов, регистрировать декларации о готовности к эксплуатации объекта в электронной форме;

с использованием электронной системы будут изготовляться строительные паспорта и градостроительные условия и ограничения;

в е-системе будут доступны сведения о профаттестации ответственных исполнителей работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры, саморегулируемые организации в сфере архитектурной деятельности, экспертные организации, проводящие экспертизу проектной документации на строительство объектов, выданные лицензии по строительству объектов и т.д.;

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отчеты о результатах экспертизы проектной документации на строительство объектов будут готовить в электронной форме экспертные организации, которые заявили о добровольном использовании системы.

Почему это важно:

ожидается сокращение сроков оказания ряда административных услуг за счет автоматического их предоставления и одновременно повышения качества предоставления админуслуг;

станет открытой и доступной информация о состоянии и участников строительства, жизненном цикле объектов и т.д.;