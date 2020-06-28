НБУ стал регулятором большинства небанковских финучреждений: что изменится

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Сегодня Национальный банк стал регулятором большинства небанковских финансовых учреждений.
О целях и подходах к лицензированию рассказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова в ходе пресс-конференции.
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“Сегодня Национальный банк стал регулятором большинства небанковских финансовых учреждений. Мы очень долго готовились. Какие наши цели – они неизменны. Наша задача обеспечить постоянную прозрачную работу всего финансового сектора. Мы много раз говорили о том, что финансовый сектор и все компании, представленные на нем, они как сообщающиеся сосуды, и поэтому регулирование и макропруденциальное регулирование финансового сектора должно быть одинаковым для всех финансовых учреждений. как мы будем подходить к лицензированию, надзору, методологии, каким-то дополнительным требованиям – первое, как мы и говорили, первые полгода не будет никаких изменений”, – сказала Екатерина Рожкова.
Она отметила, что это сделано для того, чтобы переход между регуляторами произошел максимально комфортно как для участников рынка, так и для потребителей финансовых услуг.
“В текущем году мы будем руководствоваться теми нормативными документами, которые были наработаны Национальной комиссией по регулированию финансовых услуг. Вместе с тем, конечно, мы разрабатываем новые подходы. Чем существенно они будут отличаться – в первую очередь мы будем вводить рискоориентированный подход. Что это значит на практике – мы разделяем небанковские финансовые учреждения на те, которые имеют обязательства перед клиентами, перед физическими лицами, перед малым, средним бизнесом”, – добавила Екатерина Рожкова.
По ее словам, обязательства могут быть в любой форме – в виде вкладов или депозитов или в форме страховых выплат.
“Поэтому такие компании, которые будут иметь обязательства, будут иметь и ужесточенные требования с точки зрения регулятора. Как с точки зрения лицензирования, стандартов корпоративного управления, соблюдения пруденциальных нормативов”, – отметила Екатерина Рожкова.
Она добавила, что к компаниям, у которых таких обязательств нет – требования регулятора будут менее серьезными.
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