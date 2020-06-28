В Украине увеличился минимальный размер алиментов

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В Украине с 1 июля 2020 года увеличивается размер прожиточного минимума. Согласно действующему законодательству, от данного показателя зависит и гарантированный минимальный размер алиментов, который составляет 50% от прожиточного минимума.
Размер алиментов с 1 июля составит:
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Процесс изменения денежных поступлений происходит автоматически, без обращений в органы государственной исполнительной службы.
Кстати, с начала 2020 года специалисты юстиции взыскали более 235 миллионов гривен алиментов в пользу 40 тысяч детей.
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