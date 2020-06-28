В Украине увеличился минимальный размер алиментов

В Украине с 1 июля 2020 года увеличивается размер прожиточного минимума. Согласно действующему законодательству, от данного показателя зависит и гарантированный минимальный размер алиментов, который составляет 50% от прожиточного минимума.

Размер алиментов с 1 июля составит:

для детей до 6 лет – 929,50 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 1159,00 грн.

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Процесс изменения денежных поступлений происходит автоматически, без обращений в органы государственной исполнительной службы.

Кстати, с начала 2020 года специалисты юстиции взыскали более 235 миллионов гривен алиментов в пользу 40 тысяч детей.

Справка Finance.ua:

Введение карантина суд может признать причиной, по которой алименты не выплачиваются, или выплачиваются в меньшем объеме.

Комитет Верховной Рады рекомендует принять в первом чтении законопроект №3112 “О внесении изменений в Закон Украины “Об исполнительном производстве” (относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме)”.

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