Серийный электромобиль Citroen ë-C4 представлен официально (фото, видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Французский автопроизводитель Citroen официально представил обновленный кросс-хэтчбек C4, включая его электрическую версию Citroen ë-C4. Покупатель сможет выбрать бензиновый двигатель мощностью 100-155 л.с., дизельный двигатель мощностью 110-130 л.с. или электрическую установку мощностью 100 кВт (136 л.с.).
Электродвигатель мощностью 100 кВт обладает крутящим моментом 260 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 9,7 секунды и набирать 150 км/ч. Водитель может выбрать режимы Eco, Normal или Sport, получив максимальный запас хода или улучшенную динамику соответственно.
От полного заряда батареи на 50 кВтч (Li-Ion, 400 В) электромобиль Citroen ë-C4 сможет преодолеть 350 км по измерительному циклу WLTP. Пополнить заряд можно не только на заправке, но и с помощью рекуперации. Гарантия на батарею составляет 8 лет или 160 тыс. пробега, по достижении этих отметок емкость не должна упасть ниже 70% от первоначальной.
Фото: Citroen
Электромобиль Citroen ë-C4 поддерживает скоростную зарядку мощностью 100 кВт, в этом режиме каждая минута заряда будет добавлять 10 км пробега, а заряд до 80% емкости займет 30 минут. От домашней станции зарядки Wall Box (32А) батарея зарядится за 7,5 часов в случае однофазной сети и за 5 часов в случае трехфазной с помощью опционального преобразователя на 11 кВт. От обычной бытовой сети полный заряд займет 15 часов от усиленной розетки на 16А или же 24 часа от стандартной розетки. Управлять режимами заряда и отслеживать статус можно с помощью фирменного мобильного приложения «My Citroën».
Фото: Citroen
Для модели доступно 31 комбинация внешнего оформления, включая 7 цветов корпуса (Polar White, Obsidian Black, Steel Grey, Platinum Grey, Elixir Red, Caramel Brown, Iceland Blue) и пять цветовых пакетов для акцентирования деталей отделки (Glossy Black, Metallic Sand, Textured Grey, Anodised Deep Red, Anodised Blue). Салон можно оформить в шести различных схемах (Standard, Urban Grey, Metropolitan Grey/Blue, Hype Black/Red) и выбрать 16-, 17- или 19-дюймовые диски.
Фото: Citroen
Также производитель предлагает длинный список вспомогательных функций и особенностей, которые будут подробно разобраны в полноценном обзоре. Приобрести электрический кросс-хэтчбек Citroen ë-C4 в Европе можно будет начиная с осени текущего года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский призвал ввести налог на выведенный капитал без оговорок11 ч. назад - 1825 8
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)Вчера, 15:10 - 2474 8
В Украине хотят в шесть раз повысить штрафы за превышение скорости7 ч. назад - 1374 6
В Укркосмосе назвали три сценария для первого украинского спутника15 ч. назад - 532 6
6,5 тысячи гривен: Шмыгаль рассказал о последствиях повышения минимальной зарплаты5 ч. назад - 1104 5
Закон о "сплите": что меняется для банков, МФО, и их клиентов (инфографика)12 ч. назад - 4903
monobank начал открывать счета для ФЛП10 ч. назад - 3920 5
Bugatti выпустит супердорогой спортивный гиперкар в единственном варианте (фото)22 ч. назад - 2677
В Украине провели перерасчет пенсий: на сколько вырастут выплаты (таблица)13 ч. назад - 2545
Киев ужесточает карантин9 ч. назад - 1840 1
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)9 ч. назад - 121
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)Вчера, 15:10 - 2462 8
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)Позавчера, 15:27 - 765
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 836
SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет (видео)26.06.2020, 17:10 - 752