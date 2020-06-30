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Госстат назвал количество украинцев за чертой бедности

Госстат назвал количество украинцев за чертой бедности

В 2019 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 0,4 млн (1,1%) граждан Украины. Размер минимума составлял 1902,1 гривен в месяц.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным статистического ведомства, доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 8,9 млн (23,1%) граждан Украины. Размер минимума составлял 3660,9 гривен в месяц.

Следует отметить, что уровень бедности в последние годы существенно уменьшился. В 2018 году доходы ниже прожиточного минимума получали 10,6 млн (27,6%).

По данным Госстата, в 2019 году доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превышали доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.

Квинтильный коэффициент дифференциации доходов населения – соотношение минимального уровня доходов среди наиболее обеспеченных 20% населения к максимальному уровню доходов среди наименее обеспеченных 20% населения, ранжированных по показателю среднедушевых эквивалентных доходов. Квинтильный коэффициент фондов – соотношение суммарных доходов 20% наиболее и 20% наименее обеспеченного населения.

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По материалам РБК-Украина
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