Что ждать от курса в июле?

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Валютный рынок в июле ожидает вялое движение на фоне низкой активности экспортеров и импортеров, а также ограниченного спроса на валюту со стороны населения.
Об этом Finance.ua сообщили аналитики ГК Forex Club.
Согласно прогнозу экспертов, Нацбанк будет удерживать курс гривны в июле в пределах текущих колебаний – 26,5–27,0 гривен за доллар США.
“НБУ, вероятно, будет сдерживать укрепление гривны выше 26,5 гривен за доллар США, но и не даст ослабиться ниже 27 гривен за доллар США. Сниженная регулятором учетная ставка до 6% высвободила ликвидность, которая пока обращается в гривне и не выходит на межбанк, объясняет Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club. – Несмотря на стабильность валютного рынка в летний период, ожидания ослабления гривны до 28,5 гривен за доллар США ближе к осени сохраняются. Более сильное падение гривны может произойти, если будут усилены карантинные меры, вызванные второй волной пандемии коронавируса, и позиции Украины на мировых рынках ухудшатся”.
А вот поддерживать гривну будут действующие для импортеров ограничения на фоне возможного ужесточения карантина. Однако экономика будет испытывать значительные трудности, что закладывает риски финансирования бюджета.
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В то же время, давление на гривну приведет к оттоку средств нерезидентов из государственных ценных бумаг. По данным НБУ, портфель держателей украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в июне сократился на 5,6 млрд гривен (на 5%) до 96,8 млрд гривен, тогда как с начала года – на 17,4 млрд гривен.
Предложение валюты на рынке в летний период будет зависеть от качества и состояния урожая, так как аграрии выступают главными экспортерами. Пока прогнозы позитивные: по оценкам Украинской зерновой ассоциации, урожай будет близок к рекордному – 97 млн тонн.
Вместе с этим, активность экспортеров будет сдерживаться девальвацией валют стран-конкурентов, а также слабостью валют стран-импортеров. На этом фоне привлекательность украинского экспорта будет слабой, что может привести к меньшему поступлению валюты в страну.
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