0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 167 0

Что ждать от курса в июле?

Что ждать от курса в июле?

Валютный рынок в июле ожидает вялое движение на фоне низкой активности экспортеров и импортеров, а также ограниченного спроса на валюту со стороны населения.

Об этом Finance.ua сообщили аналитики ГК Forex Club.

Согласно прогнозу экспертов, Нацбанк будет удерживать курс гривны в июле в пределах текущих колебаний – 26,5–27,0 гривен за доллар США.

НБУ, вероятно, будет сдерживать укрепление гривны выше 26,5 гривен за доллар США, но и не даст ослабиться ниже 27 гривен за доллар США. Сниженная регулятором учетная ставка до 6% высвободила ликвидность, которая пока обращается в гривне и не выходит на межбанк, объясняет Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club. – Несмотря на стабильность валютного рынка в летний период, ожидания ослабления гривны до 28,5 гривен за доллар США ближе к осени сохраняются. Более сильное падение гривны может произойти, если будут усилены карантинные меры, вызванные второй волной пандемии коронавируса, и позиции Украины на мировых рынках ухудшатся”.

А вот поддерживать гривну будут действующие для импортеров ограничения на фоне возможного ужесточения карантина. Однако экономика будет испытывать значительные трудности, что закладывает риски финансирования бюджета.

Читайте также: Украинцев к концу 2020-го ждет новый курс доллара – КШЭ

В то же время, давление на гривну приведет к оттоку средств нерезидентов из государственных ценных бумаг. По данным НБУ, портфель держателей украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в июне сократился на 5,6 млрд гривен (на 5%) до 96,8 млрд гривен, тогда как с начала года – на 17,4 млрд гривен.

Предложение валюты на рынке в летний период будет зависеть от качества и состояния урожая, так как аграрии выступают главными экспортерами. Пока прогнозы позитивные: по оценкам Украинской зерновой ассоциации, урожай будет близок к рекордному – 97 млн тонн.

Вместе с этим, активность экспортеров будет сдерживаться девальвацией валют стран-конкурентов, а также слабостью валют стран-импортеров. На этом фоне привлекательность украинского экспорта будет слабой, что может привести к меньшему поступлению валюты в страну.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.