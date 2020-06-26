Украинцев к концу 2020-го ждет новый курс доллара: экономисты озвучили прогноз

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В 2020 году падение ВВП в Украине может составить 5,3%, инфляция ускорится до 5,5% -5,7% в годовом измерении, курс гривны к доллару США составит 27,9-28,1 грн/$.
Об этом говорится в консенсус-прогнозе Киевской школы экономики. Последние месяцы прогнозы экономической активности традиционно ухудшаются на фоне переоценки эффектов пандемии и введения карантина, говорится в отчете.
Таблица: Киевская школа экономики
МВФ ухудшил свой прогноз мировой экономики на 2020 год. На эти оценки равняются финансисты и целые государства. Все будет еще хуже, чем предполагалось. Экономика упадет на 4,9%. Кризис уже назвали самым глубоким со времен Второй мировой войны.
И Украине, по версии фонда, будет сложнее, чем всем соседям. Мы потеряем 8,2% своей экономики. Бывший министр финансов Оксана Маркарова добавляет: ухудшение прогнозов МВФ и для Украины (состоялось накануне), и для мира говорит как минимум о том, то Кабмину следует рассмотреть возможность изменить и свой, утвержденный постановлением прогноз.
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