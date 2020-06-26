0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1837 0

Украинцев к концу 2020-го ждет новый курс доллара: экономисты озвучили прогноз

Украинцев к концу 2020-го ждет новый курс доллара: экономисты озвучили прогноз

В 2020 году падение ВВП в Украине может составить 5,3%, инфляция ускорится до 5,5% -5,7% в годовом измерении, курс гривны к доллару США составит 27,9-28,1 грн/$.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Киевской школы экономики. Последние месяцы прогнозы экономической активности традиционно ухудшаются на фоне переоценки эффектов пандемии и введения карантина, говорится в отчете.


Таблица: Киевская школа экономики

МВФ ухудшил свой прогноз мировой экономики на 2020 год. На эти оценки равняются финансисты и целые государства. Все будет еще хуже, чем предполагалось. Экономика упадет на 4,9%. Кризис уже назвали самым глубоким со времен Второй мировой войны.

И Украине, по версии фонда, будет сложнее, чем всем соседям. Мы потеряем 8,2% своей экономики. Бывший министр финансов Оксана Маркарова добавляет: ухудшение прогнозов МВФ и для Украины (состоялось накануне), и для мира говорит как минимум о том, то Кабмину следует рассмотреть возможность изменить и свой, утвержденный постановлением прогноз.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины 5 лет назад ввел плавающее курсообразование. Сейчас оно является главным предохранителем от накопления экономических проблем.
  • По прогнозу эксперта по вопросам экономики Института Growford Алексея Куща, к осени доллар дорожать не будет. В пользу гривны работают несколько миллиардов долларов, которые Украина получила от МВФ.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.