В Киеве в тестовом режиме начали фиксировать новые нарушения ПДД

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В Киеве в тестовом режиме начали фиксировать новые нарушения правил дорожного движения. Среди них – проезд по полосе общественного транспорта.
Об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
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Он также отметил, что в течение июля планируется запуск и привлечение к ответственности водителей, которые ездят по полосе общественного транспорта.
“До конца года планируем запустить фиксацию нарушения правил остановки и стоянки. Также будет запущена фиксация проезда на запрещающий знак светофора, выезда на встречную полосу, проезд по тротуарам и пешеходным дорожкам, а также нарушение правил движения через железнодорожный переезд”, – сообщил Геращенко.
По его словам, в этом году ведомство планирует закупить еще 300 видеокамер для использования на государственных дорогах.
“В городах мы рекомендуем ставить за счет местных бюджетов. В течение двух лет мы планируем, чтобы было около 2 тысяч камер на дорогах Украины”, – добавил он.
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