ГНС назвала новые расходы, на которые действует налоговая скидка за 2020 год

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Государственная налоговая служба сообщила о расширении перечня расходов, которые плательщики имеют право включить в налоговую скидку в 2020 году.
Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины от 30 марта 2020 года № 540-IX, сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
Граждане – плательщики налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) при реализации права на налоговую скидку смогут включить в нее стоимость:
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При этом, указанные выше средства или товары добровольно переданы в течение карантина следующим субъектам (одному или нескольким):
Вышеупомянутые расходы физические лица – плательщики НДФЛ вправе включить в налоговую скидку по результатам отчетного 2020 налогового года. Для этого в 2021 году им нужно будет подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах 2020 года в сроки, определенные НКУ.
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