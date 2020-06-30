ГНС назвала новые расходы, на которые действует налоговая скидка за 2020 год

Государственная налоговая служба сообщила о расширении перечня расходов, которые плательщики имеют право включить в налоговую скидку в 2020 году.

Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины от 30 марта 2020 года № 540-IX, сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Граждане – плательщики налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) при реализации права на налоговую скидку смогут включить в нее стоимость:

лекарственных средств для оказания медицинской помощи больным;

дезинфицирующих средств, антисептиков;

медицинского оборудования;

средств индивидуальной защиты;

медицинских изделий для скрининга больных;

расходных материалов для оказания медицинской помощи;

средств личной гигиены;

продуктов питания;

товаров по перечню, определяемому Кабинетом Министров Украины.

Читайте также: Штрафы за налоговые правонарушения: что изменилось в НКУ

При этом, указанные выше средства или товары добровольно переданы в течение карантина следующим субъектам (одному или нескольким):

общественным объединениям;

благотворительным организациям;

министерству здравоохранения Украины;

другим центральным органам исполнительной власти, реализующим государственную политику в сферах санитарного и эпидемического благополучия населения;

государственному предприятию «Медицинские закупки Украины»;

учреждениям здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности;

структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областных городских государственных администраций.

Вышеупомянутые расходы физические лица – плательщики НДФЛ вправе включить в налоговую скидку по результатам отчетного 2020 налогового года. Для этого в 2021 году им нужно будет подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах 2020 года в сроки, определенные НКУ.