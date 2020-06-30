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ГНС назвала новые расходы, на которые действует налоговая скидка за 2020 год

ГНС назвала новые расходы, на которые действует налоговая скидка за 2020 год

Государственная налоговая служба сообщила о расширении перечня расходов, которые плательщики имеют право включить в налоговую скидку в 2020 году.

Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины от 30 марта 2020 года № 540-IX, сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Граждане – плательщики налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) при реализации права на налоговую скидку смогут включить в нее стоимость:

  • лекарственных средств для оказания медицинской помощи больным;
  • дезинфицирующих средств, антисептиков;
  • медицинского оборудования;
  • средств индивидуальной защиты;
  • медицинских изделий для скрининга больных;
  • расходных материалов для оказания медицинской помощи;
  • средств личной гигиены;
  • продуктов питания;
  • товаров по перечню, определяемому Кабинетом Министров Украины.

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При этом, указанные выше средства или товары добровольно переданы в течение карантина следующим субъектам (одному или нескольким):

  • общественным объединениям;
  • благотворительным организациям;
  • министерству здравоохранения Украины;
  • другим центральным органам исполнительной власти, реализующим государственную политику в сферах санитарного и эпидемического благополучия населения;
  • государственному предприятию «Медицинские закупки Украины»;
  • учреждениям здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности;
  • структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областных городских государственных администраций.

Вышеупомянутые расходы физические лица – плательщики НДФЛ вправе включить в налоговую скидку по результатам отчетного 2020 налогового года. Для этого в 2021 году им нужно будет подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах 2020 года в сроки, определенные НКУ.

По материалам Finance.UA
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