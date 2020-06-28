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Ситуация с Payoneer: временно не будет взиматься комиссия за снятие средств через банкомат

Ситуация с Payoneer: временно не будет взиматься комиссия за снятие средств через банкомат

Блокировка карт Payoneer Prepaid Mastercard, которые произвела компания Wirecard UK, снята.

Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба Международной платежной платформы Payoneer.

Управление финансового надзора Великобритании (FCA) завершило аудит и разблокировало карты Payoneer. Компания Mastercard уже устранила все технические проблемы, и предоплаченные карты Mastercard Payoneer снова активны.

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Также в компании сообщили, что уже есть возможность снять средства со своей карты в банкомате или потратить их онлайн в магазине.

В понедельник, 6 июля, также появится возможность вывести средства на свой счет в местном банке и использовать услуги «Сделать платеж» и «Управление валютами». До этого времени комиссия за снятие наличных в банкомате взиматься не будет.

“В данный момент ваши новые входные платежи будут по-прежнему поступать на баланс аккаунта Payoneer, а не на вашу карту. Эти средства могут быть сразу выведены на ваш банковский счет”, – объяснили в Payoneer.

Все будущие платежи по-прежнему продолжат поступать на счет в аккаунте Payoneer, а не на карту. Несмотря на то, что FCA объявило, что карты безопасны в использовании, компания все же ищет нового эмитента карт.

Справка Finance.ua:

  • Компания Wirecard AG в Германии объявила о своей несостоятельности, а карты Mastercard Payoneer выпущены ее дочерней компанией Wirecard Card Solutions Limited (WCSL) в Великобритании. FCA, который контролирует WCSL, решил ограничить деятельность WCSL для защиты денег клиентов. В результате произошло временное замораживание всех действующих карточных операций. Этот запрет был отменен 30 июня, после того, как был завершен аудит.
По материалам Finance.UA
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