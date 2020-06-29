В Apple появится кнопка включения с обратной связью

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Компания Apple получила патент на новую кнопку для включения мобильных устройств.
Об этом сообщает GSM Arena.
Новая кнопка будет занимать гораздо меньше места, по сравнению с обычной. Кроме того, она оснащена технологией обратной связи со способностью считывать силу нажатия.
После подачи питания система активирует катушку, перемещая магнит. Это обеспечивает тактильную обратную связь с диапазоном 0,01 мм. Также устройство оснащено датчиком давления для отслеживания факта нажатия и его силы.
Фото: GSM Arena
Технология позволит создать программируемую обратную связь. Согласно патенту, компания надеется использовать новинку как новую кнопку включения iPhone.
Ожидается, что спектр применения таких кнопок станет значительно шире, если технология “приживется”. Она позволит создать сверхтонкую клавиатуру для iPad. О сроках выхода новинки на рынок не известно.
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