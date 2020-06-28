"Нафтогаз" перечислил почти 40 миллиардов дивидендов в госбюджет

НАК “Нафтогаз Украины” в июне уплатил в государственный бюджет второй дивидендный платеж по итогам 2019 года в размере 39,625 миллиарда гривен.

Об этом написал глава НАК Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Читайте также: Нафтогаз обязали отдавать в бюджет на 50 миллионов больше

“Таким образом, в дополнение к первому платежу в сумме 8,5 млрд грн, который был произведен авансом в 2019 году, общая сумма дивидендов Группы за 2019 год составляет 48,125 млрд грн. Это также рекорд”, – заявил Коболев.

По словам экономиста Алексея Блинова, выплата дивидендов “Нафтогазом” привела к росту доходов госбюджета в июне на 50% год к году. Однако по первому полугодию рост составляет менее 1%.